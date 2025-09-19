Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Santiago 19 de septiembre 2025. Paracaidistas del ejercito llegan al elipsis del parque Ohiggins, por la Parada Militar 2025 en la comuna de Santiago. Javier Torres/Aton Chile

La Parada Militar de este año tuvo la particularidad de contar con un acto de salto libre militar por parte de 21 miembros de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro (BOE), como conmemoración también del 60° aniversario de la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales (Escpar y FEs).

El acto, en el cual los paracaidistas saltaron desde un CN-235 de la Brigada de Aviación del Ejército desde aproximadamente 3.300 metros de altura, contó con la participación de una mujer, la mayor del Ejército Camila Orellana de La Fuente.

#Ahora: Soldados de Fuerzas Especiales del #EjércitoDeChile ejecutan un Salto Libre militar en honor a los 60 años de la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. #GloriaDelEjército #ParadaMilitar #215AñosDeHistoria #ParadaMilitar2025 pic.twitter.com/CI0dY3bjNT — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) September 19, 2025

Perteneciente a la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, la mayor Orellana ha realizado un total de 1600 saltos y es paracaidista libre.

Desde la institución, detallaron que su participación estuvo definida tras superar exitosamente un “riguroso proceso de instrucción y entrenamiento”.

“Es una muestra concreta de que las mujeres no solo forman parte activa de todas las ramas y servicios del Ejército, sino que también pueden acceder, en igualdad de condiciones que sus pares masculinos, a diferentes puestos y desempeñar cualquier tipo de misión”, señaló durante los días previos sobre su participación la mayor Orellana.

En declaraciones dadas a Meganoticias, Orellana también mencionó que el equipo de paracaidistas que participaron en la Parada Militar habían estado practicando por aproximadamente un mes “para lograr este tipo de precisión”.