Nacional

Quién es Alejandro Ciuffardi, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2025

Desde 2024, el uniformado y su caballo “Legado” son los encargados de pedir formalmente al jefe de Estado que se dé inicio al desfile en conmemoración del Día de las Glorias del Ejército.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

El Presidente Gabriel Boric dio inicio este viernes 19 de septiembre a la tradicional Parada Militar en el marco de las Fiestas Patrias, un desfile cuya autorización fue solicitada por el general Alejandro Ciuffardi Kluck.

Desde 2024, Ciuffardi y su caballo “Legado” son los encargados de pedir formalmente al jefe de Estado que se dé inicio al desfile en conmemoración del Día de las Glorias del Ejército, esto, debido a que el año anterior, su predecesor, el exgeneral Cristián Vial Maceratta, quien desempeñaba esta función junto a la yegua “Candelaria”, pasó a retiro.

Ciuffardi, de 57 años, ocupa actualmente los cargos de Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y Comandante de Industria Militar e Ingeniería. Según información del Ejército, “ingresó a la Escuela Militar en 1987, graduándose con el grado de Alférez en el Arma de Caballería Blindada el 1 de enero de 1990”.

El general posee especialidad primaria de Oficial de Estado Mayor y secundaria como Profesor Militar de Academia en ‘Táctica y Operaciones’ y Profesor Militar de Escuela en ‘Metodología de la Instrucción’, detallan desde la institución.

Entre sus cargos y distinciones, en 2017 fue nombrado director de la Escuela de Caballería Blindada; en enero de 2020, Agregado de Defensa y Militar en la Embajada de Chile en Argentina; y en noviembre del mismo año, ascendió a General de Brigada y asumió como director del Hospital Militar.

En noviembre de 2023 fue promovido al rango de General de División, asumiendo como Comandante General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y Comandante de Industria Militar e Ingeniería.

En cuanto a su formación académica, Ciuffardi es licenciado en Ciencias Militares, licenciado en Educación de la Universidad de Playa Ancha, posee un magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército, y ha ejercido como profesor de “Táctica y Operaciones” y de “Historia Militar y Estrategia” en el Ejército de El Salvador.

