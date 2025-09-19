La última Parada Militar del Presidente Boric: los detalles de la conmemoración a las Glorias del Ejército de este 2025

A las 11 de la mañana de este viernes se dará inició desde el Parque O’Higgins a la tradicional Parada Militar que marca la conmemoración a las Glorias del Ejército de Chile todos los 19 de septiembre, en el contexto de las Fiestas Patrias.

Esta será la última vez que el Presidente Gabriel Boric encabece la actividad, ya que su mandato finaliza en marzo de 2026. Por otro lado, también será la última participación del actual comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga.

Santiago 19 de septiembre 2024. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric asiste a la Gran Parada Militar 2024. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Según informaron previamente las Fuerzas Armadas, para este año se espera la presentación de un contingente de 8.334 personas. Marcharán representantes de Carabineros, la Armada, la Fuerza Aérea (FACH) y del Ejército.

Una de las novedades anunciadas para este año llegó por parte del Ejército. Se anunció la presentación de un grupo de 25 paracaidistas de la institución, para conmemorar los 60 años de la creación de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército.

El detalle del desfile

Como es la costumbre, el desfile se inicia con la llegada del Presidente de la República a la elipse del Parque O’Higgins. El presidente Boric llegará en el clásico Ford Galaxie acompañado por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano.

Tras su llegada, el mandatario recibirá los honores reglamentarios por parte de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros, mientras son izados el pabellón nacional y presidencial.

Luego descenderá del vehículo, donde lo recibirá la capitana del Ejército Francisca Valdés y posteriormente el comandante en jefe de la institución, el general Javier Iturriaga.

Posteriormente se realizará el tradicional brindis de chicha en cacho, tras haber recibido el saludo por parte del Club de Huasos Gil Letelier. El brindis es ofrecido a las distintas autoridades presentes. Tras ello, se realizará un esquinazo con tres pies de cueca.

El general de división, Alejandro Ciuffardi, será el encargado de solicitar al Presidente el permiso para iniciar la ceremonia. Según se ha establecido, el orden del desfile será el siguiente: Ejército de Chile, Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile y al cierre, nuevamente el ejército.