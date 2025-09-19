Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre. Foto referencial de archivo

Este viernes, 19 de septiembre, es el segundo y último feriado irrenunciable de las Fiestas Patrias, donde gran parte del comercio permanece cerrado.

La jornada está marcada en el calendario por la conmemoración a las Glorias del Ejército y durante el día los establecimientos no pueden abrir sus puertas al público, con contadas excepciones.

Qué está abierto el 19 de septiembre

Durante este viernes 19 de septiembre, feriado irrenunciable, solo pueden atender los siguientes establecimientos:

Restaurantes, cafés, pubs, discotecas y casinos.

Cines, salas de espectáculos y otros recintos recreativos.

Farmacias de urgencia o de turno.

Estaciones de servicio.

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local.

Pequeños negocios de barrio atendidos directamente por sus dueños o familiares.

Según ratificó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las actividades por parte de tiendas, supermercados y otros establecimientos se retoman durante el sábado, 20 de septiembre.