De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Llegan las celebraciones de las Fiestas Patrias y una de las tradiciones extendidas en septiembre es instalar la bandera chilena.

Tal como indica la Ley 20.537 el uso del símbolo patrio se permite durante todo el año sin autorización previa, siempre que se cumpla con el reglamento para su instalación.

Cuándo es obligatorio instalar la bandera y cuál es la multa

Se debe izar la bandera en establecimientos públicos y privados de forma obligatoria durante los días 18 y 19 de septiembre , feriados por la Independencia y las Glorias del Ejército, respectivamente.

Al no cumplir con la instalación del símbolo nacional durante los días mencionados, o utilizarlo de forma incorrecta, se expone a recibir una multa de 1 a 5 UTM, es decir, entre $69 mil y $346 mil.

Sin embargo, lo anterior no aplica a residentes de departamentos, quienes no necesitan izar una bandera si el edificio cuenta con una propia.

Cabe recordar que al instalar la bandera la bandera de forma horizontal, como en una ventana, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

Uso de la bandera chilena en forma horizontal. Foto: gob.cl.

Si se pone la bandera de forma vertical, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

Uso de la bandera chilena en posición vertical. Foto: gob.cl.

En la situación de usar un mástil, este debe ser blanco y la bandera debe encontrarse en el tope superior.