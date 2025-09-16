Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias
El comercio informó sobre la atención especial que tendrá durante los próximos días, previo a los feriados de septiembre.
Llegan las queridas Fiestas Patrias y se configura una semana particular en relación al funcionamiento del comercio.
La mayoría de los establecimientos atiende normalmente hasta el miércoles, 17 de septiembre, y algunos cuentan con horarios especiales para ese día al tratarse de la última jornada hábil de la semana.
Al respecto, este año los días feriados corresponden al jueves 18 y viernes 19 de septiembre, por la Independencia y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.
Ambas jornadas son irrenunciables, por lo que no podrán abrir sus puertas los locales como tiendas de retail y supermercados, los que retomarán sus operaciones el sábado 20 de septiembre.
Horarios del comercio de Fiestas Patrias
Según ratificó la Cámara de Comercio de Santiago, el descanso comienza a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extiende hasta las 06:00 horas del sábado 20.
Al respecto, los supermercados y malls han informado sobre su funcionamiento para la semana de Fiestas Patrias, confirmando además el horario de cierre para este miércoles. Revisa a continuación el detalle de los principales establecimientos.
Unimarc
- Miércoles 17 cierre anticipado a las 19:30 horas
- Jueves 18 cerrado
- Viernes 19 cerrado
Tottus
- Miércoles 17 abierto hasta las 19:00 horas y algunos locales hasta las 19:30 horas
- Jueves 18 cerrado
- Viernes 19 cerrado
Jumbo
- Miércoles 17 abierto hasta las 19:00 horas
- Jueves 18 cerrado
- Viernes 19 cerrado
Santa Isabel
- Miércoles 17 abierto hasta las 19:30 horas
- Jueves 18 cerrado
- Viernes 19 cerrado
Lider
- Miércoles 17 cierre a las 19:00 horas en Lider y a las 19:30 horas en Lider Express
- Jueves 18 todos los locales cerrados
- Viernes 19 todos los locales cerrados
Mall Plaza
- Hasta el miércoles 17 horario normal de 10:30 a 20:30 horas
- Jueves 18 y viernes 19 abierto solo cine, juegos, salas SCD, patio de comidas, restaurantes y farmacias de turno
- Sábado 20 horario normal
Parque Arauco
- Miércoles 17 horario normal entre 10:00 y 20:30 horas
- Jueves 18 y viernes 19 cerrado a excepción de Mori, Cinépolis, algunos restaurantes, Boulevard, Bazar Gourmet y patio de comidas
- Sábado 20 de septiembre horario normal de 10:00 a 21:00 horas
Alto Las Condes
- Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionan de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine en horario normal, Mirador El Alto abierto de 11:00 a 00:00 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrados, cine funcionando en horario normal y Mirador El Alto abierto de 11:00 a 00:00 horas
Costanera
- Miércoles 17 Easy y Jumbo de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine en horario normal, Qinto de 12:00 a 22:00, patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrados, cine funcionando en horario normal, Qinto de 12:00 a 22:00 horas y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas
Portal La Dehesa
- Miércoles 17 Easy y Jumbo de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine de 12:30 a 21:00 horas y zona gastronómica de 10:00 a 23:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 Easy, Jumbo y tiendas cerradas, cine funcionando en horario normal y zona gastronómica de 10:00 a 23:00 horas
Cenco La Reina
- Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 cerradas las tiendas y patio de comidas
Cenco Florida
- Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cines en horario normal y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrado, mientras que el cine funciona en horario normal
Cenco El Llano
- Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 cerradas las tiendas y patio de comidas
Mall Sport
- Miércoles 17 abierto entre 10:00 y 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes cerrado
- Sábado 20 abierto entre 10:00 y 20:00 horas
Mall Vivo El Centro
- Miércoles 17 tiendas y patio de comidas de 09:00 a 20:00 horas, Smart Fit de 06:00 a 20:00 horas y Happyland entre 10:00 y 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 cerrado
- Sábado 20 horario normal y Smart Fit funciona de 08:00 a 16:00 horas
En tanto, estos son los establecimientos que tienen permitido atender durante los días feriado irrenunciable, el jueves y viernes:
- Restaurantes, cafés, pubs, discotecas y casinos.
- Cines, salas de espectáculos y otros recintos recreativos.
- Farmacias de urgencia o de turno.
- Estaciones de servicio.
- Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local.
- Pequeños negocios de barrio atendidos directamente por sus dueños o familiares.
