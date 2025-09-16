SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

El comercio informó sobre la atención especial que tendrá durante los próximos días, previo a los feriados de septiembre.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Estos son los horarios de los supermercados para la semana de Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo

Llegan las queridas Fiestas Patrias y se configura una semana particular en relación al funcionamiento del comercio.

La mayoría de los establecimientos atiende normalmente hasta el miércoles, 17 de septiembre, y algunos cuentan con horarios especiales para ese día al tratarse de la última jornada hábil de la semana.

Al respecto, este año los días feriados corresponden al jueves 18 y viernes 19 de septiembre, por la Independencia y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Ambas jornadas son irrenunciables, por lo que no podrán abrir sus puertas los locales como tiendas de retail y supermercados, los que retomarán sus operaciones el sábado 20 de septiembre.

Supermercado

Horarios del comercio de Fiestas Patrias

Según ratificó la Cámara de Comercio de Santiago, el descanso comienza a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extiende hasta las 06:00 horas del sábado 20.

Al respecto, los supermercados y malls han informado sobre su funcionamiento para la semana de Fiestas Patrias, confirmando además el horario de cierre para este miércoles. Revisa a continuación el detalle de los principales establecimientos.

Unimarc

  • Miércoles 17 cierre anticipado a las 19:30 horas
  • Jueves 18 cerrado
  • Viernes 19 cerrado

Tottus

  • Miércoles 17 abierto hasta las 19:00 horas y algunos locales hasta las 19:30 horas
  • Jueves 18 cerrado
  • Viernes 19 cerrado

Jumbo

  • Miércoles 17 abierto hasta las 19:00 horas
  • Jueves 18 cerrado
  • Viernes 19 cerrado

Santa Isabel

  • Miércoles 17 abierto hasta las 19:30 horas
  • Jueves 18 cerrado
  • Viernes 19 cerrado

Lider

  • Miércoles 17 cierre a las 19:00 horas en Lider y a las 19:30 horas en Lider Express
  • Jueves 18 todos los locales cerrados
  • Viernes 19 todos los locales cerrados

Mall Plaza

  • Hasta el miércoles 17 horario normal de 10:30 a 20:30 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 abierto solo cine, juegos, salas SCD, patio de comidas, restaurantes y farmacias de turno
  • Sábado 20 horario normal

Parque Arauco

  • Miércoles 17 horario normal entre 10:00 y 20:30 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 cerrado a excepción de Mori, Cinépolis, algunos restaurantes, Boulevard, Bazar Gourmet y patio de comidas
  • Sábado 20 de septiembre horario normal de 10:00 a 21:00 horas

Alto Las Condes

  • Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionan de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine en horario normal, Mirador El Alto abierto de 11:00 a 00:00 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrados, cine funcionando en horario normal y Mirador El Alto abierto de 11:00 a 00:00 horas

Costanera

  • Miércoles 17 Easy y Jumbo de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine en horario normal, Qinto de 12:00 a 22:00, patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrados, cine funcionando en horario normal, Qinto de 12:00 a 22:00 horas y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas

Portal La Dehesa

  • Miércoles 17 Easy y Jumbo de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine de 12:30 a 21:00 horas y zona gastronómica de 10:00 a 23:00 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 Easy, Jumbo y tiendas cerradas, cine funcionando en horario normal y zona gastronómica de 10:00 a 23:00 horas

Cenco La Reina

  • Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 cerradas las tiendas y patio de comidas

Cenco Florida

  • Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cines en horario normal y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrado, mientras que el cine funciona en horario normal

Cenco El Llano

  • Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 cerradas las tiendas y patio de comidas

Mall Sport

  • Miércoles 17 abierto entre 10:00 y 20:00 horas
  • Jueves 18 y viernes cerrado
  • Sábado 20 abierto entre 10:00 y 20:00 horas

Mall Vivo El Centro

  • Miércoles 17 tiendas y patio de comidas de 09:00 a 20:00 horas, Smart Fit de 06:00 a 20:00 horas y Happyland entre 10:00 y 20:00 horas
  • Jueves 18 y viernes 19 cerrado
  • Sábado 20 horario normal y Smart Fit funciona de 08:00 a 16:00 horas

En tanto, estos son los establecimientos que tienen permitido atender durante los días feriado irrenunciable, el jueves y viernes:

  • Restaurantes, cafés, pubs, discotecas y casinos.
  • Cines, salas de espectáculos y otros recintos recreativos.
  • Farmacias de urgencia o de turno.
  • Estaciones de servicio.
  • Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local.
  • Pequeños negocios de barrio atendidos directamente por sus dueños o familiares.

Lee también:

Más sobre:Fiestas PatriasComercioSupermercadoSupermercadosFeriadoFeriados18 de septiembre19 de septiembreFeriado irrenunciableHorarioAtenciónCierreUnimarcJumboSanta IsabelTottusLiderHorario UnimarcHorario JumboHorario Santa IsabelHorario TottusHorario LiderMall PlazaHorario Mall PlazaParque AraucoHorario Parque AraucoAlto Las CondesHorario Alto Las CondesCostaneraHorario Costanera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

“Tarde para llorar”: el spot de Carabineros con Carlos Pinto para prevenir siniestros en carreteras estas Fiestas Patrias

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

“Al parecer, existiría la participación de un tercero”: Cordero por muerte de hombre en mall Plaza Vespucio

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

4.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

5.
Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Servicios

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”
Chile

Ministro Muñoz enfatiza llamado a prevención: “Hagamos esta fiesta una fiesta en que estemos todos al final del domingo”

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China
Negocios

Consulta indígena ratifica acuerdo Codelco SQM por el litio en Salar de Atacama y ahora solo falta China

Ministro García defiende alza del salario mínimo y dice que otras decisiones económicas como subir la tasa de interés también genera desempleo

Lisa Cook se anota un triunfo en tribunales: Trump no puede destituirla antes de la reunión de la Fed

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo
Tendencias

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Otra vez los hinchas de la U”: en Argentina reaccionan a los incidentes en el Estadio Nacional tras la Supercopa
El Deportivo

“Otra vez los hinchas de la U”: en Argentina reaccionan a los incidentes en el Estadio Nacional tras la Supercopa

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

“Me caía mal”: la confesión del Presidente Boric sobre el Mono Sánchez en Coquimbo

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine
Cultura y entretención

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

El intrincado lazo familiar que une a Pedro Pascal y Mateo de Toro y Zambrano

Habla la banda peruana Los Mirlos: “Nuestro sonido es absolutamente único”

Cierre de frontera entre Bielorrusia y Polonia: el paso clave del comercio chino a Europa
Mundo

Cierre de frontera entre Bielorrusia y Polonia: el paso clave del comercio chino a Europa

Trump pide 15 mil millones de dólares a The New York Times en una demanda por difamación y calumnias

España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse