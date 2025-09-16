Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados para la semana de Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo

Llegan las queridas Fiestas Patrias y se configura una semana particular en relación al funcionamiento del comercio.

La mayoría de los establecimientos atiende normalmente hasta el miércoles, 17 de septiembre, y algunos cuentan con horarios especiales para ese día al tratarse de la última jornada hábil de la semana.

Al respecto, este año los días feriados corresponden al jueves 18 y viernes 19 de septiembre , por la Independencia y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Ambas jornadas son irrenunciables, por lo que no podrán abrir sus puertas los locales como tiendas de retail y supermercados, los que retomarán sus operaciones el sábado 20 de septiembre.

Supermercado

Horarios del comercio de Fiestas Patrias

Según ratificó la Cámara de Comercio de Santiago, el descanso comienza a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extiende hasta las 06:00 horas del sábado 20.

Al respecto, los supermercados y malls han informado sobre su funcionamiento para la semana de Fiestas Patrias, confirmando además el horario de cierre para este miércoles. Revisa a continuación el detalle de los principales establecimientos.

Unimarc

Miércoles 17 cierre anticipado a las 19:30 horas

Jueves 18 cerrado

Viernes 19 cerrado

Tottus

Miércoles 17 abierto hasta las 19:00 horas y algunos locales hasta las 19:30 horas

Jueves 18 cerrado

Viernes 19 cerrado

Jumbo

Miércoles 17 abierto hasta las 19:00 horas

Jueves 18 cerrado

Viernes 19 cerrado

Santa Isabel

Miércoles 17 abierto hasta las 19:30 horas

Jueves 18 cerrado

Viernes 19 cerrado

Lider

Miércoles 17 cierre a las 19:00 horas en Lider y a las 19:30 horas en Lider Express

Jueves 18 todos los locales cerrados

Viernes 19 todos los locales cerrados

Mall Plaza

Hasta el miércoles 17 horario normal de 10:30 a 20:30 horas

Jueves 18 y viernes 19 abierto solo cine, juegos, salas SCD, patio de comidas, restaurantes y farmacias de turno

Sábado 20 horario normal

Parque Arauco

Miércoles 17 horario normal entre 10:00 y 20:30 horas

Jueves 18 y viernes 19 cerrado a excepción de Mori, Cinépolis, algunos restaurantes, Boulevard, Bazar Gourmet y patio de comidas

Sábado 20 de septiembre horario normal de 10:00 a 21:00 horas

Alto Las Condes

Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionan de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine en horario normal, Mirador El Alto abierto de 11:00 a 00:00 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas

Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrados, cine funcionando en horario normal y Mirador El Alto abierto de 11:00 a 00:00 horas

Costanera

Miércoles 17 Easy y Jumbo de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine en horario normal, Qinto de 12:00 a 22:00, patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas

Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrados, cine funcionando en horario normal, Qinto de 12:00 a 22:00 horas y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas

Portal La Dehesa

Miércoles 17 Easy y Jumbo de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine de 12:30 a 21:00 horas y zona gastronómica de 10:00 a 23:00 horas

Jueves 18 y viernes 19 Easy, Jumbo y tiendas cerradas, cine funcionando en horario normal y zona gastronómica de 10:00 a 23:00 horas

Cenco La Reina

Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas

Jueves 18 y viernes 19 cerradas las tiendas y patio de comidas

Cenco Florida

Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cines en horario normal y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas

Jueves 18 y viernes 19 tiendas y patio de comidas cerrado, mientras que el cine funciona en horario normal

Cenco El Llano

Miércoles 17 Easy y Jumbo funcionando de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas

Jueves 18 y viernes 19 cerradas las tiendas y patio de comidas

Mall Sport

Miércoles 17 abierto entre 10:00 y 20:00 horas

Jueves 18 y viernes cerrado

Sábado 20 abierto entre 10:00 y 20:00 horas

Mall Vivo El Centro

Miércoles 17 tiendas y patio de comidas de 09:00 a 20:00 horas, Smart Fit de 06:00 a 20:00 horas y Happyland entre 10:00 y 20:00 horas

Jueves 18 y viernes 19 cerrado

Sábado 20 horario normal y Smart Fit funciona de 08:00 a 16:00 horas

En tanto, estos son los establecimientos que tienen permitido atender durante los días feriado irrenunciable, el jueves y viernes: