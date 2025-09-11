Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias
La medida es parte del plan de contingencia presentado por el Ministerio de Obras Públicas previo a los feriados de septiembre.
El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer el plan de contingencia a implementar en las carreteras del país ante la próxima celebración de Fiestas Patrias, donde se incluye la medida del llamado peaje a luca.
De acuerdo a cifras del organismo, se proyecta la salida de 1.089.919 vehículos desde la Región Metropolitana en los próximos días, principalmente el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18.
Por su parte, el retorno se anticipa con mayor flujo para los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre.
“Hemos dispuesto medidas especiales en carreteras como el peaje a luca, rebaja para los camiones y restricción de camiones. No debiéramos tener problemas de atochamiento por capacidad de las rutas, y los eventos que se produzcan van a estar asociados a siniestros viales, por lo que es muy importante planificar el viaje y conducir con precaución para que todos tengamos el mejor 18 posible”, comentó al respecto la ministra de Obras Públicas Jessica López.
Horarios y ruta con peaje a luca
Se anunció el peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos en las siguientes rutas:
Ruta 68
- En Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa
- Sábado 13 entre 07:00 y 09:00 horas
- Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas
- Jueves 18 entre 07:00 y 09:00 horas
Ruta 5 Sur
- En Angostura, ambos sentidos
- Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas
Ruta 5 Norte
- En Las Vegas, ambos sentidos
- Sábado 13 entre 07:00 y 09:00 horas
- Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas
- Jueves 18 entre 07:00 y 09:00 horas
Para el retorno, se confirmaron los siguientes días y horarios:
Ruta 68
- En Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago
- Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas
- Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas
Ruta 5 Sur
- En Angostura, ambos sentidos
- Domingo 20 entre 07:00 y 13:00 horas
- Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas
Ruta 5 Norte
- En Las Vegas, ambos sentidos
- Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas
- Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas
