Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias. Foto referencial

El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer el plan de contingencia a implementar en las carreteras del país ante la próxima celebración de Fiestas Patrias, donde se incluye la medida del llamado peaje a luca.

De acuerdo a cifras del organismo, se proyecta la salida de 1.089.919 vehículos desde la Región Metropolitana en los próximos días, principalmente el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18.

Por su parte, el retorno se anticipa con mayor flujo para los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

“Hemos dispuesto medidas especiales en carreteras como el peaje a luca, rebaja para los camiones y restricción de camiones. No debiéramos tener problemas de atochamiento por capacidad de las rutas, y los eventos que se produzcan van a estar asociados a siniestros viales, por lo que es muy importante planificar el viaje y conducir con precaución para que todos tengamos el mejor 18 posible”, comentó al respecto la ministra de Obras Públicas Jessica López.

Horarios y ruta con peaje a luca

Se anunció el peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos en las siguientes rutas:

Ruta 68

En Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa

Sábado 13 entre 07:00 y 09:00 horas

Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas

Jueves 18 entre 07:00 y 09:00 horas

Ruta 5 Sur

En Angostura, ambos sentidos

Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas

Ruta 5 Norte

En Las Vegas, ambos sentidos

Sábado 13 entre 07:00 y 09:00 horas

Miércoles 17 entre 07:00 y 09:00 horas

Jueves 18 entre 07:00 y 09:00 horas

Peaje a luca por salida de la RM. Foto: MOP

Para el retorno, se confirmaron los siguientes días y horarios:

Ruta 68

En Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago

Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas

Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas

Ruta 5 Sur

En Angostura, ambos sentidos

Domingo 20 entre 07:00 y 13:00 horas

Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas

Ruta 5 Norte

En Las Vegas, ambos sentidos

Sábado 20 entre 07:00 y 13:00 horas

Domingo 21 entre 07:00 y 10:00 horas