Más de 1 millón de vehículos saldrán de la Región Metropolitana por Fiestas Patrias: MOP activa plan de contingencia

Ad portas de las Fiestas Patrias, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), se encuentra afinando los últimos detalles para dar inicio al plan de contingencia que se ejecutará a partir de este fin de semana ante el masivo éxodo de vehículos de la Región Metropolitana.

Según las proyecciones del MOP, desde el viernes 12 de septiembre hasta el domingo 21 de mayo saldrán 1.089.919 vehículos de la capital.

En detalle, se espera que las jornadas de mayor flujo se registren los días sábado 13, miércoles 17 y viernes 12 de septiembre.

En ese contexto, la ministra de la cartera, Jessica López, dijo esperar la “cooperación y la responsabilidad de todos para tener un 18 seguro".

En concreto, el MOP junto a las concesionarias implementarán un plan de contingencia que incluye la restricción de camiones en horarios específicos del miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.

Por otra parte, se rebajará el peaje en un 50% para los camiones los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 de 00.00 a 7.00 horas en las Rutas 68 (Lo Prado y Zapata), 5 Norte (Las Vegas) y 5 Sur (Angostura).

Para el resto de los vehículos se implementará el “Peaje a luca”, también los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18, en el horario de 7.00 a 9.00 horas, en los peajes de las rutas señaladas anteriormente.