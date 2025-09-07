Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla. Foto referencial de archivo

Las Fiestas Patrias se acercan y una de las tradiciones más extendidas en nuestro país es la instalación de la bandera chilena en los hogares y establecimientos.

Cabe recordar que el uso del símbolo patrio se encuentra regulado, por lo que su exhibición debe cumplir con el reglamento.

Cuándo es obligatorio poner la bandera chilena

La bandera chilena se debe instalar de forma obligatoria durante los días 18 y 19 de septiembre , los feriados de las Fiestas Patrias por la Independencia y las Glorias del Ejército, respectivamente.

Al no cumplir con la instalación del símbolo nacional durante los días obligatorios, o utilizarlo de forma incorrecta, se expone a recibir una multa de 1 a 5 UTM, es decir, entre $69 mil y $346 mil.

Sin embargo, lo anterior no aplica a residentes de departamentos, quienes no necesitan izar una bandera si el edificio cuenta con una propia.

Por su parte, las personas que deseen usar la bandera en otro momento del año pueden hacerlo sin problemas, siempre que se respete el reglamento, tal como indica la Ley 20.537.

Para instalar correctamente la bandera de forma horizontal, como en una ventana, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

Uso de la bandera chilena en forma horizontal. Foto: gob.cl.

Si se pone la bandera de forma vertical, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

Uso de la bandera chilena en posición vertical. Foto: gob.cl.

En la situación de usar un mástil, este debe ser blanco y la bandera debe encontrarse en el tope superior.