Kaiser y Parisi asisten a la Parada Militar: destacan la importancia del desfile y abordan compra de F-16 por Perú

Los candidatos presidenciales Johannes Kaiser (PNL) y Franco Parisi (PDG) resaltaron la importancia de la Parada Militar tras asistir como público al desfile desarrollado este viernes en el Parque O’Higgins.

Los dos son los únicos candidatos que estudiaron en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins.

A la instancia ningún candidato recibió alguna invitación formal por parte de las Fuerzas Armadas, ya que estas solo pueden ser entregadas a las autoridades en ejercicio. Por lo anterior, los asistentes fueron por iniciativa propia.

Kaiser e importancia de la Parada Militar

Kaiser llegó a la instancia acompañado de su familia y del diputado Cristián Labbé (PNL). “Las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas son las que garantizan que no tengamos conflicto con nuestros vecinos y hay que agradecerles todos los días por el esfuerzo que hacen para mantenerse absolutamente en forma y con sus capacidades intactas", resaltó la carta del PNL.

También destacó “la importancia de respetar la institucionalidad” consultado por la asistencia de los candidatos a las actividades desarrolladas durante las Fiestas Patrias, como los Te Deum y la misma Parada Militar.

Además, abordó la reciente compra de F-16 por parte del Perú, enfatizando la importancia de respetar el presupuesto de la Ley de Capacidades Estratégicas para poder renovar y reforzar los programas de adquisición de las Fuerzas Armadas.

“Ya durante tres años no lo han rellenado como lo decía la ley que reemplazó la Ley Reservada del Cobre. Este año tienen que poner las lucas ahí donde pusieron sus promesas”, señaló al respecto.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Parisi y críticas a Gabriel Boric

Por su parte, la carta del PDG señaló estar “muy emocionado” por ver el desfile, del que mencionó haber participado mientras era cadete.

“En particular acá estaba de cadete, recluta de primer año, era de la banda de guerra. Así que muy emocionado viendo los penachos rojos preparándose para el desfile”, detalló Parisi.

Respecto a la Parada Militar, además de contextualizarla como “una fiesta de la ciudadanía”, también lo enlazó con la compra de F-16 por parte del Perú.

“Es mostrar el poderío que tenemos nosotros, entendiendo que ya Perú está comprando unos aviones de alta gama, que nosotros tenemos que estar al tanto con aquello y entender que hay situaciones geopolíticos que nosotros tenemos que mantener en alerta nuestro contingente castrense”, explicó.

Además de lo anterior, el candidato también criticó al Presidente Gabriel Boric, que preside por última vez el desfile como máxima autoridad del país al dejar el cargo en marzo de 2026.

“Espero que aprendiera que hay que respetar los protocolos. Él ha sido muy displicente en todo lo que es las relaciones internacionales, ha sido un pésimo presidente desde ese punto de vista. También ha sido bastante menoscabo las fuerzas de orden y también a las Fuerzas Armadas. Creo que es un momento de reivindicación y espero que así sea, un acto de una fiesta nacional y por lo tanto espero que estemos toda la altura de aquello”, criticó el fundador del PDG.