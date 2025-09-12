SUSCRÍBETE
Política

El 18 de los candidatos presidenciales: reciben invitación al Tedeum ecuménico, pero no a la parada militar

Los ocho abanderados fueron invitados por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, a la ceremonia en la Catedral Metropolitana –la última del Presidente Gabriel Boric–, no así al desfile en el Parque O´Higgins, donde, explican en el Ejército, solo van autoridades.

Por 
Rocío Latorre
David Tralma
 
Pedro Rosas
Foto: Aton

Solamente un día después del inicio formal del periodo de campaña, el 18 de septiembre, se espera que los ocho candidatos presidenciales lleguen hasta la Catedral Metropolitana para participar de un nuevo Tedeum ecuménico.

Las invitaciones para los abanderados fueron enviadas durante la semana pasada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien está preparando la homilía bajo dos preceptos: que será la última en la que participará el Presidente Gabriel Boric, y que ese día tendrá enfrente a uno de los candidatos que se convertirá en el próximo Jefe del Estado.

En ese contexto, se invitó a los ocho aspirantes a La Moneda: José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Jeannette Jara, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Eduardo Artes, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami.

Hasta ahora, han confirmado su asistencia José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara y Evelyn Matthei. Mientras que Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi se excusaron. En tanto, Eduardo Artés y Johannes Kaiser están pendientes de confirmar.

26 Junio 2025 Candidatos presidenciales se reunen con el cardenal Fernando Chomali, quien entrega una Carta Abierta en la que invita a liderar con principios, vision de pais y compromiso con el bien comun. Foto: Andres Perez Andres Perez

La cita será la primera en donde se encuentren los ocho candidatos tras el primer debate televisado de este miércoles, y también una de las primeras actividades públicas en el marco del inicio del periodo de campaña, que empieza formalmente el próximo 17 de septiembre.

Por lo mismo, según apuntan en algunos comandos, el encuentro del próximo jueves servirá para marcar un comienzo diferente a la contienda electoral.

No es primera vez que los abanderados se reúnen con Chomali. A fines de junio, el arzobispo se reunió con los en ese entonces precandidatos, ocasión en la que los instó a liderar al país con “principios, visión de país y compromiso con el bien común”.

“Los animé a que prevalezca el respeto a las ideas de los demás, el diálogo y que terminemos con este espíritu de crispación que tenemos en este momento, que hace mucho daño a la sociedad”, dijo en esa ocasión.

Y agregó que “les hice ver que la actividad política es importante porque se trata del bien común, y en ese sentido los felicité por esta aventura que han emprendido de querer asumir la Presidencia de la República y que contaban con nosotros”.

Un día después de la ceremonia en la Catedral metropolitana, en tanto, tendrá lugar también la parada militar en el Parque O´Higgins, la que –a diferencia del Tedeum– no contará con la participación de los abanderados, pues, según explican desde el Ejército, las invitaciones van solamente dirigidas a autoridades.

