    Nacional

    Quiénes eran los carabineros que inspiraron la Ley Nain-Retamal

    La legislación está en debate, luego de la absolución del excarabinero Claudio Crespo, quien fue acusado de cegar al diputado electo Gustavo Gatica.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Javiera Arriaza
    Carabineros Eugenio Nain y Carlos Retamal

    La absolución del excarabinero Claudio Crespo, quien fue acusado de cegar al diputado electo Gustavo Gatica en 2019, trajo consigo un amplio debate sobre la aplicación de la Ley Nain-Retamal, legislación que otorga mayor protección jurídica a las policías.

    A pesar de que se acreditó que realizó los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, el exuniformado fue amparado por la legítima defensa, figura que, según establece el artículo 10, número 4 del Código Penal, deja exento de responsabilidad criminal “el que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran ciertas circunstancias”.

    La Ley fue promulgada en abril de 2023 tras un arduo debate en el Congreso y establece “dar mayor protección y garantías para que las policías, gendarmería y las Fuerzas Armadas (cuando cumplen rol de orden público), la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor”

    La norma aplica la presunción cuando la vida o la integridad física de los funcionarios de dichas instituciones estén en riesgo.

    Nombrada en honor a dos carabineros que fallecieron en servicio: el suboficial mayor Eugenio Nain y el sargento segundo Carlos Retamal.

    Eugenio Nain: el primer carabinero que inspiró la ley

    El suboficial mayor de Carabineros, Eugenio Nain, fue asesinado en servicio un 30 de octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas de la región de La Araucanía, tras recibir un proyectil en el pecho de Luis Tranamil Nahuel, quien posteriormente fue el único imputado.

    Aquel día, un grupo de sujetos, entre los que se encontraba Tranamil Nahuel y los coimputados Francisco Painevilo Maldonado y Carlos Cancino Tapia, montó una barricada en la ruta 5 sur en el sector de Metrenco de la comuna, en respuesta a un desalojo que se había desarrollado ese día en la mañana.

    El cabo segundo Eugenio Nain Caniumil y el comandante Cristián Fernández Opazo llegaron al lugar para dispersar a los manifestantes, quienes los atacaron con armas de proyectil único y múltiple. En ese momento, Nain recibió un impacto en el pecho que le provocó una herida penetrante torácica complicada y, posteriormente, la muerte.

    Tras la investigación, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenció en 2023 a Tranamil a más de 32 años de cárcel: 17 años como coautor del homicidio de Nain; 10 años y un día como coautor del homicidio frustrado de otro uniformado y 5 años y un día como coautor por el homicidio frustrado de un transportista.

    El uniformado que revivió el debate: Carlos Retamal

    El sargento segundo Carlos Rodrigo Retamal Jaque es el segundo uniformado que inspiró la Ley Nain-Retamal, luego de su muerte por una agresión mientras realizaba una fiscalización en San Antonio.

    Se convirtió en el mártir 1.229 de la institución policiaca. Le sobrevive una hija adolescente y la madre de su hija, que también es integrante de Carabineros.

    Su trayectoria en la institución inició el 16 de mayo del año 2003. Su carrera inició en la Región Metropolitana, siendo su primera destinación la 35ª Comisaría, en la comuna de Providencia. Tras su paso por diversas comunas, fue en enero de 2022 que se trasladó a la Tenencia Las Cruces de la 2ª Comisaría de Cartagena, en Valparaíso.

    El sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal, falleció el martes 11 de octubre de 2022, esto producto de las lesiones que le provocó una agresión —que fue dos días antes— con un fierro que le fue lanzado mientras fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio.

    Su agresor fue detenido, formalizado y condenado, todo en un proceso judicial que duró más de un año y medio. La sentencia de Jeremy Rodríguez, el acusado por el Ministerio Público por la muerte de Retamal, llegó en mayo de 2024 y sumaba más de 20 años de pena.

    Según se precisó en la lectura, su condena fue de 20 años de presidio por homicidio, 541 días por ocultamiento de placa patente y 60 días de presidio en su grado mínimo por participar de carreras clandestinas.

