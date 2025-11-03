Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Este domingo se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública que realiza Cadem, correspondiente a la quinta semana de octubre, estudio que reveló que el primer ministro de Canadá y líder del centroizquierdista Partido Liberal, Mark Carney, es el líder internacional mejor evaluado por los chilenos, con un 76% de menciones positivas (notas entre 5 y 7).

El resultado representa un aumento de 15 puntos porcentuales respecto a la medición del pasado mes de junio.

En segundo lugar, se ubica el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 71% de evaluación positiva, aunque con una caída de seis puntos en comparación con el sondeo previo.

Más atrás aparece el presidente uruguayo Yamandú Orsi -en el cargo desde el 1 de marzo-, quien obtiene un 60% de evaluación positiva, lo que representa un alza de 16 puntos.

Le siguen el primer ministro británico Keir Starmer (59%), la primera ministra italiana Giorgia Meloni (58%) y el presidente chino Xi Jinping (55%).

En tanto, el expresidente estadounidense Donald Trump alcanza un 48% de imagen positiva, mientras que el presidente argentino Javier Milei obtiene un 40%, dos puntos menos que en la medición anterior.

Los peor evaluados

En el extremo opuesto, los resultados muestran una fuerte desaprobación hacia algunos de los líderes más conocidos a nivel global. El 97% de los consultados evalúa negativamente a Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, quien encabeza el ranking de las figuras internacionales peor percibidas por los chilenos.

Le siguen el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu (78% de notas entre 1 y 4), el presidente boliviano Luis Arce (76%) y el líder supremo iraní Alí Jamenei (76%), además del presidente ruso Vladimir Putin, con un 73% de evaluación negativa.

Entre los líderes más conocidos destacan Donald Trump (100%), Nicolás Maduro (99%), Javier Milei (97%) y Vladimir Putin (95%).