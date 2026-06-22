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    “Rancagua se respeta”: alcalde Agliati confirma diálogo con subsecretario Silva y refuerza negativa a eventual ampliación de cárcel

    El jefe comunal planteó que “Rancagua no está para resolver los problemas de Santiago". En cuanto al diálogo con el subsecretario de Justicia, remarcó que la autoridad le transmitió "tranquilidad".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, se enteró por la prensa de la idea del gobierno de considerar la ampliación del penal de Rancagua en caso de no poder avanzar en la extensión de Santiago 1. Fue el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien planteó en una entrevista televisiva que la cárcel concesionada de la capital de O’Higgins podría ser un “plan B”.

    La situación desató la molestia a nivel regional, donde incluso el gobernador de O’Higgins, Pablo Silva, expresó su negativa a la medida.

    En un punto de prensa, este lunes el alcalde Agliati manifestó que “este tipo de proyectos debe siempre ser de conocimiento público primero, de manera abierta, transparente hacia la comunidad y con las autoridades regionales y comunales”.

    En ese sentido, planteó que el hacinamiento penitenciario sería un problema que está “radicado en la Región Metropolitana”. En consecuencia, recalcó: “Rancagua no está para resolver los problemas de Santiago, y más aún en un sector rural de nuestra ciudad”.

    El diálogo con el subsecretario

    Agliati aseguró que conversó con el subsecretario Silva, quien le “aclaró y ratificó que la prioridad para él y para el gobierno sigue siendo resolver Santiago 1″.

    “Esa es la prioridad que tiene como gobierno y este Plan B que aparece lo ve porque está dentro de un plan mayor de nuestro país, junto a otras 10 cárceles y veía Rancagua como una ciudad cercana a la ciudad de Santiago”, indicó.

    El jefe comunal afirmó que el subsecretario le “transmitió tranquilidad”. “Así que debo confiar en la palabra que me da, pero también tiene clara la posición transversal de Rancagua. Y yo agradezco a todas las autoridades de nuestra región, que rápidamente el domingo se sumaron y respaldaron la posición de nuestra ciudad”.

    Por otra parte, el jefe comunal destacó que le “hizo ver” al subsecretario “el impacto y las externalidades que esto tiene y que no son menores”.

    “Rancagua hace 20 años cuenta con una cárcel concesionada, y lamentablemente las medidas de mitigación que debieran existir aún no llegan para el proyecto que hoy día opera en nuestra ciudad. Por tanto, mientras no existan esas medidas de mitigación difícilmente podemos avanzar o creer o pensar que es positivo o sano poder hacer crecer un recinto penitenciario”, sostuvo.

    Con ello, señaló: “Por nuestra parte seremos firmes y claros que nuestra ciudad de Rancagua se respeta”.

    Más sobre:Raimundo AgliatiRancaguaCárcelSantiago 1O’HigginsPablo Silva

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