Recambio en los asuntos de género del Poder Judicial: ministra Andrea Muñoz entrega la posta a la suprema Jessica González

Luego de más de una década como encargada de los asuntos de género en el Poder Judicial, la jornada de este lunes la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz comunicó al pleno del máximo tribunal su intención de que otra persona tome la posta y se renueve el liderazgo en esa tarea.

La jueza había conversado su decisión previamente con el presidente Ricardo Blanco, dando cuenta de que los desafíos que tienen por delante debiesen ser enfrentados por un nuevo rostro, por lo que luego de que el pleno aceptara su renuncia, Muñoz decidió enviar una carta de despedida a los integrantes de los comités de género de las cortes de apelaciones del país y a los del Consejo Consultivo de Igualdad de Género y No Discriminación.

Como expresó en dicha misiva -a la que tuvo acceso La Tercera-, para ella fue un “privilegio” desempeñarse en ese cargo y haber podido sacar adelante la Política de Igualdad de Género y No Discriminación e instalar la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

“Progresivamente se fortaleció la institucionalidad, estableciéndose, al alero de las respectivas cortes de apelaciones, Comités de Género en cada una de las 17 jurisdicciones del país, y un Consejo Consultivo a nivel nacional, de los cuales ustedes hoy son parte y cuya conformación aspira a lograr una mayor participación y representatividad de nuestra comunidad“, sostuvo la magistrada en su escrito.

“Han pasado más de 10 años en esta tarea y pienso que es tiempo de que otra persona tome la posta y continúe con ella, renovando los liderazgos, necesarios para hacerse cargo de los desafíos permanentes que una función como esta demanda”, se lee en la carta.

En la carta la suprema que integra la Cuarta Sala aprovechó de destacar algunos logros: “Me pareció oportuno este momento para hacer el cambio, además, porque, como saben, este año 2025 realizamos, a través de una consultoría externa, con Fondos del BID, un estudio de evaluación de los avances de nuestra Política de Igualdad de Género y No Discriminación, con el objeto de conocer cómo ha ido avanzando el Poder Judicial en su compromiso de incorporar el principio de igualdad y no discriminación en todo el quehacer institucional”.

La ministra Muñoz agregó que “después de casi ocho años requeríamos conocer sus alcances, identificar logros, reconocer desafíos y definir posibles cursos de acción para fortalecer este compromiso en el futuro. Hemos conocido recientemente los primeros resultados del estudio y son bastante auspiciosos; con su análisis se podrán trazar nuevas líneas de acción”.

“Estoy orgullosa del trabajo que, con ustedes, hemos podido desarrollar en estos años, en permanente diálogo con otros órganos del sistema de administración de justicia e instituciones académicas, llegando a ser reconocido, incluso, en instancias internacionales. Soy consciente de haber contado con un equipo profesional de excelencia, como es el de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, para quienes no tengo más que palabras de reconocimiento y con cuya colaboración, no obstante los desafíos que sabemos aún persisten, se ha logrado instalar en nuestra institución los principios que inspiran la Política de Igualdad de Género y no Discriminación en el Poder Judicial”, cerró la magistrada.

La sucesora

La ministra que tomará la posta es Jessica González. La magistrada -conocida por ser parte de la patrulla juvenil que hace varios años rápidamente llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago- actualmente comparte con la magistrada Muñoz en la Cuarta Sala.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

González ha formado parte del Consejo Consultivo Nacional de Género y ha acompañado importantes procesos impulsados desde la secretaría, como la elaboración del Acta 103-2018 y el Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias.

La ministra también participó en la sentencia del Tribunal Electoral que obtuvo el primer lugar en el segundo Concurso de Sentencias con Perspectiva de Género (2022).

“Ella posee las mejores competencias para asumir esta tarea con lucidez, responsabilidad y convicción. Conoce, además, desde dentro el Poder Judicial y ha tenido una destacada trayectoria como funcionaria, jueza, relatora y ministra de corte de apelaciones antes de integrar el máximo tribunal, lo que la habilita plenamente para asumir este nuevo desafío, continuando con el trabajo que desarrolla nuestra institución en ese ámbito”, concluyó Muñoz.