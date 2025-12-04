VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Recambio en los asuntos de género del Poder Judicial: ministra Andrea Muñoz entrega la posta a la suprema Jessica González

    La magistrada estuvo una década al mando de esta área. Desde ese rol creó la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, los comités de género y el Consejo Consultivo de esa misma temática.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Luego de más de una década como encargada de los asuntos de género en el Poder Judicial, la jornada de este lunes la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz comunicó al pleno del máximo tribunal su intención de que otra persona tome la posta y se renueve el liderazgo en esa tarea.

    La jueza había conversado su decisión previamente con el presidente Ricardo Blanco, dando cuenta de que los desafíos que tienen por delante debiesen ser enfrentados por un nuevo rostro, por lo que luego de que el pleno aceptara su renuncia, Muñoz decidió enviar una carta de despedida a los integrantes de los comités de género de las cortes de apelaciones del país y a los del Consejo Consultivo de Igualdad de Género y No Discriminación.

    Como expresó en dicha misiva -a la que tuvo acceso La Tercera-, para ella fue un “privilegio” desempeñarse en ese cargo y haber podido sacar adelante la Política de Igualdad de Género y No Discriminación e instalar la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

    “Progresivamente se fortaleció la institucionalidad, estableciéndose, al alero de las respectivas cortes de apelaciones, Comités de Género en cada una de las 17 jurisdicciones del país, y un Consejo Consultivo a nivel nacional, de los cuales ustedes hoy son parte y cuya conformación aspira a lograr una mayor participación y representatividad de nuestra comunidad“, sostuvo la magistrada en su escrito.

    “Han pasado más de 10 años en esta tarea y pienso que es tiempo de que otra persona tome la posta y continúe con ella, renovando los liderazgos, necesarios para hacerse cargo de los desafíos permanentes que una función como esta demanda”, se lee en la carta.

    En la carta la suprema que integra la Cuarta Sala aprovechó de destacar algunos logros: “Me pareció oportuno este momento para hacer el cambio, además, porque, como saben, este año 2025 realizamos, a través de una consultoría externa, con Fondos del BID, un estudio de evaluación de los avances de nuestra Política de Igualdad de Género y No Discriminación, con el objeto de conocer cómo ha ido avanzando el Poder Judicial en su compromiso de incorporar el principio de igualdad y no discriminación en todo el quehacer institucional”.

    La ministra Muñoz agregó que “después de casi ocho años requeríamos conocer sus alcances, identificar logros, reconocer desafíos y definir posibles cursos de acción para fortalecer este compromiso en el futuro. Hemos conocido recientemente los primeros resultados del estudio y son bastante auspiciosos; con su análisis se podrán trazar nuevas líneas de acción”.

    “Estoy orgullosa del trabajo que, con ustedes, hemos podido desarrollar en estos años, en permanente diálogo con otros órganos del sistema de administración de justicia e instituciones académicas, llegando a ser reconocido, incluso, en instancias internacionales. Soy consciente de haber contado con un equipo profesional de excelencia, como es el de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, para quienes no tengo más que palabras de reconocimiento y con cuya colaboración, no obstante los desafíos que sabemos aún persisten, se ha logrado instalar en nuestra institución los principios que inspiran la Política de Igualdad de Género y no Discriminación en el Poder Judicial”, cerró la magistrada.

    La sucesora

    La ministra que tomará la posta es Jessica González. La magistrada -conocida por ser parte de la patrulla juvenil que hace varios años rápidamente llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago- actualmente comparte con la magistrada Muñoz en la Cuarta Sala.

    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    González ha formado parte del Consejo Consultivo Nacional de Género y ha acompañado importantes procesos impulsados desde la secretaría, como la elaboración del Acta 103-2018 y el Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias.

    La ministra también participó en la sentencia del Tribunal Electoral que obtuvo el primer lugar en el segundo Concurso de Sentencias con Perspectiva de Género (2022).

    “Ella posee las mejores competencias para asumir esta tarea con lucidez, responsabilidad y convicción. Conoce, además, desde dentro el Poder Judicial y ha tenido una destacada trayectoria como funcionaria, jueza, relatora y ministra de corte de apelaciones antes de integrar el máximo tribunal, lo que la habilita plenamente para asumir este nuevo desafío, continuando con el trabajo que desarrolla nuestra institución en ese ámbito”, concluyó Muñoz.

    Más sobre:Andrea MuñozJessica GonzálezCorte SupremaLa Tercera PMPoder Judicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”

    Plan de Búsqueda: ministro Troncoso encabeza diligencias en Pisagua

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Exgerente general de Reale Seguros, Óscar Huerta, arriba a nueva gerencia de Ripley Corp

    Sujetos asaltan al menos dos locales de centro comercial de Maipú y realizan disparos al aire

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”
    Chile

    Las propuestas de Coanil a José Antonio Kast para un Chile “más inclusivo”

    Plan de Búsqueda: ministro Troncoso encabeza diligencias en Pisagua

    Sujetos asaltan al menos dos locales de centro comercial de Maipú y realizan disparos al aire

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad
    Negocios

    Fonasa define que Sonda será el administrador externo de su nueva modalidad

    Exgerente general de Reale Seguros, Óscar Huerta, arriba a nueva gerencia de Ripley Corp

    CMPC del grupo Matte presenta proyecto eólico por casi US$ 400 millones en la Región del Biobío

    Las mejores series del 2025, según el New York Times
    Tendencias

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Las exigencias de Daniel Garnero para el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”
    El Deportivo

    Las exigencias de Daniel Garnero para el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”

    Actualizan estado de salud de Esteban Paredes tras sufrir una descompensación

    El cuarto chileno más ganador de la historia: Eduardo Vargas gana inesperado título con Nacional pese a jugar en Audax

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta
    Cultura y entretención

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Macron exhorta en China a Xi Jinping a mediar por un alto el fuego en Ucrania
    Mundo

    Macron exhorta en China a Xi Jinping a mediar por un alto el fuego en Ucrania

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola