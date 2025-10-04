Recuperan dos contenedores robados desde San Antonio avaluados en $10 millones

La Policía de Investigaciones recuperó este sábado dos contenedores en la Región de Coquimbo, que habían sido sustraídos desde un depósito ubicado en San Antonio, Región de Valparaíso.

El subprefecto Andrés Honorato, subjefe de la Brigada de Investigación Criminal San Antonio, informó que estos dos contenedores fueron robados junto a otras 18 unidades por un grupo que hasta ahora no ha sido identificado en su totalidad. Honorato afirmó que éstos fueron sustraídos en diferentes modalidades, sin embargo, no especificó cuales.

La investigación liderada por la PDI junto al Ministerio Público y la Dirección Regional de Aduanas San Antonio arrojó como resultado que dos de los contenedores fueron trasladados hasta el sector Pan de Azúcar, en la Región de Coquimbo.

Durante el operativo se detuvo a un hombre chileno de 40 años, sin antecedentes policiales, cuyo presunto rol en este delito aún está por dilucidarse.

“Mientras tanto, las unidades serán trasladadas nuevamente a la Región Metropolitana, continuando de esta forma con la línea investigativa, tendiente a esclarecer los hechos tal cual se cometieron, identificando a todos los autores y recuperando el resto de contenedores que aún se encuentran repartidos por distintas partes de Chile”, cerró el subprefecto.