Reducir riesgo de explosión: la compleja maniobra que debe realizar Bomberos por incendio de camión que transportaba gas

Santiago, 19 de Febrero 2026. Explosion de Camion de transporte de materiales peligrosos en Enlace General Velasquez genera emergencia y danos a los alrededores Diego Martin/Aton Chile

Una decena de heridos y al menos tres fallecidos generó la explosión de un camión que transportaba gas en el tramo de General Velásquez de la Autopista Central hacia el sur, a la altura del kilómetro 8,4, en el sector Camino Lo Ruiz.

La máquina chocó, volcó y se produjo el estallido, afectando a otros vehículos que circulaban, a un aparcadero cercano y a instalaciones de las empresas que funcionan en esa zona industrial, en el límite entre Renca y Quilicura.

Poco antes de las 10.00 horas, en un alto en las labores, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, explicó que estaba siendo complejo controlar el siniestro.

“Efectivamente hay un camión que tiene gas, en este momento una bombona, el cual aún contiene combustible en su interior o mantiene además este líquido que tiene riesgo de explosión. En este momento hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque y se activó un sistema de válvula de alivio que informa que va avanzando o se va acercando una posible explosión", explicó.

Diego Martin

“Se reordenó la estrategia”

En esa línea, sostuvo que “se reordenó la estrategia para poder tener un rango de seguridad para el personal que está trabajando en el lugar”.

De esta forma, se estableció un rango de 100 metros para poder tener la distancia necesaria para poder trabajar.

“Vamos a trabajar con líneas de agua, estamos en este momento abastecidos por diferentes carros de diferentes comunas”, detalló.

El comandante de Bomberos precisó que las labores están orientadas a la extinción de las llamas y “reducir el riesgo de explosión”.

“No podemos todavía ingresar al punto más céntrico donde se mantienen los camiones por temas de seguridad. Así que nosotros vamos a reducir un poco el riesgo de explosión en este momento que existe en la zona del impacto y posteriormente nosotros podemos entregar más información”, expuso.

Espinoza detalló que ante la emergencia química se debe tener claridad si se requiere el uso de agua o uso de espuma y “eso va a ser de acuerdo a una evaluación técnica que se va a estar realizando, de acuerdo a temperatura y a las condiciones que se van generando en el lugar”.

“Dada el impacto de los camiones se produce este incendio. Una vez ya encendido claramente se mantiene a altas temperaturas, por lo tanto lo que nosotros en este momento necesitamos es enfriar el camión”, indicó.