SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reducir riesgo de explosión: la compleja maniobra que debe realizar Bomberos por incendio de camión que transportaba gas

    Deben enfriar la máquina y controlar el eventual derrame del combustible. "Hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque y se activó un sistema de válvula de alivio", indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Santiago, 19 de Febrero 2026. Explosion de Camion de transporte de materiales peligrosos en Enlace General Velasquez genera emergencia y danos a los alrededores Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    Una decena de heridos y al menos tres fallecidos generó la explosión de un camión que transportaba gas en el tramo de General Velásquez de la Autopista Central hacia el sur, a la altura del kilómetro 8,4, en el sector Camino Lo Ruiz.

    La máquina chocó, volcó y se produjo el estallido, afectando a otros vehículos que circulaban, a un aparcadero cercano y a instalaciones de las empresas que funcionan en esa zona industrial, en el límite entre Renca y Quilicura.

    Poco antes de las 10.00 horas, en un alto en las labores, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, explicó que estaba siendo complejo controlar el siniestro.

    “Efectivamente hay un camión que tiene gas, en este momento una bombona, el cual aún contiene combustible en su interior o mantiene además este líquido que tiene riesgo de explosión. En este momento hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque y se activó un sistema de válvula de alivio que informa que va avanzando o se va acercando una posible explosión", explicó.

    Diego Martin

    “Se reordenó la estrategia”

    En esa línea, sostuvo que “se reordenó la estrategia para poder tener un rango de seguridad para el personal que está trabajando en el lugar”.

    De esta forma, se estableció un rango de 100 metros para poder tener la distancia necesaria para poder trabajar.

    “Vamos a trabajar con líneas de agua, estamos en este momento abastecidos por diferentes carros de diferentes comunas”, detalló.

    El comandante de Bomberos precisó que las labores están orientadas a la extinción de las llamas y “reducir el riesgo de explosión”.

    “No podemos todavía ingresar al punto más céntrico donde se mantienen los camiones por temas de seguridad. Así que nosotros vamos a reducir un poco el riesgo de explosión en este momento que existe en la zona del impacto y posteriormente nosotros podemos entregar más información”, expuso.

    Espinoza detalló que ante la emergencia química se debe tener claridad si se requiere el uso de agua o uso de espuma y “eso va a ser de acuerdo a una evaluación técnica que se va a estar realizando, de acuerdo a temperatura y a las condiciones que se van generando en el lugar”.

    “Dada el impacto de los camiones se produce este incendio. Una vez ya encendido claramente se mantiene a altas temperaturas, por lo tanto lo que nosotros en este momento necesitamos es enfriar el camión”, indicó.

    Más sobre:BomberosEmergenciaAutopista CentralRencaQuilicura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

    Explosión en Renca: Orrego confirma que hay más de siete vehículos quemados en la carretera y no descarta más decesos

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    Kast invita a Sheinbaum y Lula al cambio de mando: quiere conversar sobre el respaldo que dieron a candidatura de Bachelet a la ONU

    Teck supera las expectativas gracias al alza del precio del cobre y deja atrás las pérdidas del 2024

    Confirman tres fallecidos y al menos 17 lesionados en explosión e incendio en Renca

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Se registra fuerte explosión e incendio en Renca

    Minuto a minuto | Se registra fuerte explosión e incendio en Renca

    2.
    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    “Para que nunca olvides mi cara”: la condena a carabineros de Estación Central por torturar detenidos y falsear reportes

    3.
    Confirman tres fallecidos y al menos 17 lesionados en explosión e incendio en Renca

    Confirman tres fallecidos y al menos 17 lesionados en explosión e incendio en Renca

    4.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    5.
    Videos: los registros que ha dejado el incendio y gran explosión en Renca

    Videos: los registros que ha dejado el incendio y gran explosión en Renca

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas
    Chile

    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

    Explosión en Renca: Orrego confirma que hay más de siete vehículos quemados en la carretera y no descarta más decesos

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Teck supera las expectativas gracias al alza del precio del cobre y deja atrás las pérdidas del 2024
    Negocios

    Teck supera las expectativas gracias al alza del precio del cobre y deja atrás las pérdidas del 2024

    Rio Tinto espera cerrar sus alianzas en Chile en la primera parte del año y destaca su mirada sobre el país y la región

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction
    Tendencias

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Qué se sabe de la avalancha que dejó al menos 8 esquiadores muertos en California

    Por qué Corea del Sur condenó a su expresidente, Yoon Suk Yeol, a cadena perpetua

    El comunicado del Real Madrid por la denuncia de racismo a Vinícius: “Hemos aportado todas las pruebas a la UEFA”
    El Deportivo

    El comunicado del Real Madrid por la denuncia de racismo a Vinícius: “Hemos aportado todas las pruebas a la UEFA”

    Gastón Fernández defiende a Prestianni tras la denuncia de racismo de Vinícius Jr.: “Dejemos el show de lado”

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad
    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    Estudio de Lancet asegura que el número de muertos en Gaza supera los 75.000 en los primeros 16 meses de la guerra

    Rusia alerta del “aumento sin precedentes” de las tensiones en Medio Oriente y pide contención a Estados Unidos e Irán

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones