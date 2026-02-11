Región de O’Higgins: declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal
Desde Senapred indicaron que el siniestro se encuentra cercano a infraestructura crítica.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Machalí, en la Región de O’Higgins por un incendio forestal.
El siniestro se encuentra en combate y, de acuerdo a la información proporcionada por Conaf, ya ha consumido 0.01 hectáreas.
Además, desde Senapred precisaron que el fuego se encuentra cercano a infraestructura crítica.
En total, tres brigadas, tres técnicos, tres aeronaves y un camión aljibe, se encuentran trabajando en la emergencia.
El organismo aseguró que con la activación de la alerta roja, el sistema moviliza “todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred”.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.