Región de O’Higgins: declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Machalí, en la Región de O’Higgins por un incendio forestal.

El siniestro se encuentra en combate y, de acuerdo a la información proporcionada por Conaf, ya ha consumido 0.01 hectáreas.

Además, desde Senapred precisaron que el fuego se encuentra cercano a infraestructura crítica.

En total, tres brigadas, tres técnicos, tres aeronaves y un camión aljibe, se encuentran trabajando en la emergencia.

El organismo aseguró que con la activación de la alerta roja, el sistema moviliza “todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred”.