    Nacional

    Renca: Bomberos sigue trabajando en control de temperatura de estanque de gas del camión mientras se quema remanente

    Se estimaba que la emergencia se mantendría al menos hasta las 20.00 horas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales poco antes de las 17.00 horas de este jueves, Bomberos entregó una actualización del trabajo que están desarrollando tras la explosión que afectó a un camión de la empresa Gasco en el tramo General Velásquez de la Autopista Central durante la mañana.

    La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en base a los registros de cámara de seguridad, apunta a una eventual responsabilidad del conductor del camión que transportaba gas licuado desde Quintero hacia Maipú.

    Aparentemente, por exceso de velocidad, el camión volcó, generando una fuga masiva de gas y una bola de fuego de aproximadamente 200 metros, que alcanzó a otros vehículos y personas en la zona.

    “Inmediatamente, los cuerpos de Bomberos de Santiago y Quilicura despacharon carros de emergencia al lugar, llegando a totalizar 24 carros de distintos cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, principalmente unidades de abastecimiento y dos de materiales peligrosos”, indicó la institución.

    Según explicaron, durante la tarde, estaban controlando la temperatura del manto del estanque mientras se quema el remanente de gas.

    Una vez concluya el trabajo de Bomberos, la Fiscalía Centro Norte dispuso que personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la policía uniformada realice las pericias correspondientes.

    “Bomberos de Chile expresa su más sentido pésame a las familias de las cuatro víctimas fatales informadas a la fecha, y manifiesta su deseo de una pronta recuperación para todas las personas que resultaron lesionadas en este lamentable accidente”, manifestó la institución.

    Poco antes de las 18.00 horas, Sergio Yévenes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que se trabajó en al menos tres focos paralelos en una primera etapa.

    Se incendiaron automóviles en la autopista y en un aparcadero cercano, el fuego afectó a una empresa cercana y a un carro de tren.

    “Logramos contener esta emergencia”, destacó, indicando que se estaba trabajando en “puntos calientes” y se estarían retirando del lugar a eso de las 18.30 horas.

