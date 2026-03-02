Renuncia abogado de acusados por tragedia del Hércules C-130 a sólo horas del inicio del juicio oral

Para la mañana de este lunes está programado el inicio del juicio oral en contra de los acusados por la tragedia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea (FACh), aeronave que el 9 de diciembre de 2019 se precipitó en el Mar de Drake tras despegar desde Punta Arenas rumbo a la Antártica, con 38 personas a bordo.

Sin embargo, durante la jornada de ayer domingo 1 de marzo surgió un antecedente que podría volver a retrasar el inicio del proceso.

El abogado Jorge Martínez, quien representaba a Fernando Mondaca, ingeniero de la FACh, y a Joaquín Urzúa, ingeniero aeronáutico y funcionario de la DGAC, renunció intempestivamente al patrocinio de ambos.

Esto, de acuerdo con un escrito que remitió al Tribunal Oral de Punta Arenas, ya que se le hacía “imposible continuar con esta defensa y participar del juicio oral por un compromiso contractual anterior con el alto mando de Carabineros”.

Pese a ello, aseguró que hará entrega de todo el trabajo profesional realizado consistente en minutas, alegatos de apertura y minutas temáticas de interrogación.

De todas maneras, Martínez pidió al tribunal que la audiencia de esta jornada sea aplazada, lo que generó amplia molestia entre el resto de los abogados intervinientes.