Riña en hogar de Mejor Niñez de Santiago termina con un menor de edad herido por elemento cortopunzante y otro detenido

Esta noche, un menor de edad resultó herido con lesiones de carácter reservado y otro terminó detenido, luego de una riña que se produjo en un hogar de Mejor Niñez, en el centro de Santiago.

El hecho ocurrió en un recinto ubicado en la calle Esperanza y el llamado de emergencia al 133 lo hicieron desde el mismo recinto, producto de la pelea que se efectuaba entre dos adolescentes.

El teniente Tomás Urra, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, detalló que “durante la tarde, personal policial recibe un llamado a través de la Central de Comunicaciones Cenco, con la finalidad de que se trasladen hasta el hogar de servicio Mejor Niñez, ubicado en calle Esperanza, con la finalidad de verificar un procedimiento de riña”.

Producto de lo anterior, es que un adolescente de 15 años resultó herido con un elemento cortopunzante, lo que derivó en que fuera trasladado por personal policial hasta el Hospital San Juan de Dios, donde calificaron sus lesiones como de “carácter reservado”.

“El agresor es un menor de 17 años, el cual, al momento de los hechos, se retiró del lugar, volviendo dos horas más tarde, siendo sindicado por testigos, prosiguiendo de forma inmediata, personal de Carabineros a su detención”, detalló Urra, señalando que el aprehendido fue trasladado hasta la 3ra. Comisaría a la espera de la instrucción de la Fiscalía.

La víctima tendría tres heridas cortopunzantes y no se encuentra en riesgo vital. En tanto, el agresor, mantiene antecedentes previos por lesiones menos graves.