Roban vehículos de empresa de transportes en San Bernardo

Un violento robo afectó durante la madrugada de este sábado a la empresa Transportes Shiapacasse, ubicada en Camino a Lonquén, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Un grupo de delincuentes ingresó al recinto y logró sustraer cinco camionetas pertenecientes a la firma dedicada al acopio y distribución de vehículos.

En ese sentido, según el inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Oliver Parada, detalló que “en el lugar se constató que diversas personas, premunidas de armas de fuego, habrían ingresado a este lugar intimidando al guardia de seguridad para finalmente sustraer cinco vehículos”.

Tras concretar el robo, los individuos efectuaron disparos al aire antes de escapar.

La Fiscalía Sur instruyó que la PDI llevara a cabo la investigación, quienes realizan diligencias para dar con los responsables y recuperar los vehículos sustraídos.