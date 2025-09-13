Decomisan más de una tonelada de carne de vacuno en Puerto Montt: iba a ser comercializada en Fiestas Patrias

Personal de Carabineros de Puerto Montt logró la incautación de más de mil kilos de carne de vacuno faenada en el sector de Alerce Norte, la que sería comercializada en ferias libres de la ciudad con motivo de las Fiestas Patrias.

El procedimiento, adoptado por personal de la Sexta Comisaría Alerce, se inició luego de una denuncia anónima respecto de la presencia de un líquido de color rojo que salía desde una vivienda.

Así, el personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) llegó hasta el domicilio señalado, donde se entrevistó con el propietario, quien autorizó de manera voluntaria la entrada de los uniformados.

El mayor Hardy Huenul, de la Sexta Comisaría Alerce, señaló que “a raíz de los servicios que se implementan para Fiestas Patrias en la prevención del delito de abigeato, permitió a la SIP de Alerce establecer un domicilio particular, el que era utilizado como matadero clandestino”.

Agregó que, en el marco del procedimiento, se logró la detención de tres personas de nacionalidad chilena, quienes registran un amplio prontuario policial.

En tanto, por disposición de la Seremi de Salud de Los Lagos, la carne decomisada no está apta para el consumo y fue trasladada al vertedero para ser desnaturalizada.