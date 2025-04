Salario vital de $725 mil: ministro del Trabajo afirma que negociación con la CUT tendrá que considerar la economía del país

El nuevo ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo (FA), abordó la iniciativa planteada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre establecer un “salario vital” de $725 mil.

Hasta ahora, el proyecto no ha sido presentado oficialmente, sin embargo, en La Moneda ya manifestaron su voluntad de discutir la petición. Así lo confirmó el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel y la vocera (s), Aisén Etcheverry.

A esas voces se sumó el titular de la cartera del Trabajo, y aunque destacó la iniciativa, la condicionó a la situación económica del país.

“Hay una discusión de salario mínimo todos los años y si bien hemos escuchado y la CUT tiene el legítimo derecho de plantear propuestas, vamos a esperar a conocer el proyecto en concreto. Evidentemente la situación económica que atravesamos va a ser un factor para dirimir esa negociación en la próxima semana”, afirmó en conversación con Radio Pauta.

Al ser consultado si considera mayor dificultad de cara esta solicitud, señaló: “Va a haber una negociación de salario mínimo, ese salario mínimo va a ser discutido, pero evidentemente que la situación económica tiene que ser incorporada en ese debate”.

Feriado Semana Santa

Boccardo también reiteró el pronunciamiento de la Inspección del Trabajo sobre el Viernes Santo.

En esa línea, precisó: “Si un trabajador, por años, los Viernes Santos no ha concurrido a su lugar de trabajo y ese comercio no ha abierto, se entenderá como un cambio unilateral de la relación laboral que se le obligue a venir. Por lo tanto, ese trabajador no está obligado a venir ese por derecho tácito. En caso que se fiscalice y ese trabajador sea obligado a venir por un tipo de sanción, ese empleador se expone a multas de la dirección del trabajo".