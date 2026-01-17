“Se rompió la hermandad”: Felipe Berríos renuncia a los jesuitas con duros reproches al manejo de la denuncia en su contra

Este sábado, a través de una carta, Felipe Berríos renunció a la Compañía de Jesús con duras críticas al manejo de la denuncia por abuso sexual en su contra.

La investigación penal de Berríos concluyó en un sobreseimiento definitivo, mientras que el Vaticano ordenó dejar sin efecto las sanciones canónicas en su contra y su expulsión de los jesuita.

Sin embargo, el guía religioso reprochó la gestión de las autoridades de la congregación.

“Después de casi cuatro años siendo enjuiciado públicamente y pese a la contundencia de los procesos judiciales penales ordinarios y eclesiásticos, para la Compañía de Jesús como institución, donde juré entrar y morir en ella, soy igualmente responsable de hechos que no cometí”, se lee en el escrito.

En esa línea, agregó: “No tengo rencor ni rabia, solo una profunda tristeza por el comportamiento de algunos hermanos jesuitas”.

Por lo mismo, Berríos comunicó su renuncia: “Aunque seguiré fiel al evangelio y al sacerdocio, según la mirada de San Ignacio, fiel a mi misión de estar al servicio de la fe y la promoción de la justicia, ante la actitud del gobierno de la Compañía de Jesús, no me queda otra decisión, en conciencia y delante de Dios, que solicitar la salida de la Compañía de Jesús“.

El exsacerdote también apuntó a que la Compañía “nunca se abrió a la posibilidad de que fuera inocente”.

Asimismo, indicó que su defensa penal fue adoptada como “una rebeldía“ para las autoridades de los jesuitas.

”¿Sinceramente alguien cree que intentar defenderme de delitos que no he cometido es un acto de indisciplina, de rebeldía o de provocación?”, reflexionó.