SEBV de Carabineros detiene a 110 prófugos en operativo coordinado a nivel nacional

Un operativo de Carabineros permitió la captura de 110 personas que permanecían evadiendo órdenes de detención vigentes.

La operación fue liderada por el Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de la policía uniformada y se gestó a partir de un trabajo de inteligencia criminal desarrollado por su Sección de Análisis Operativo.

El cruce de datos del Registro Nacional de Prófugos permitió identificar a cerca de 1.171 personas con órdenes pendientes, muchas de ellas con domicilios registrados en comunas de alta afluencia turística.

Con los antecedentes segregados por región y comuna, los equipos regionales del SEBV, junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Aysén, Magallanes y Arica, además del OS9 en Arica, recibieron listados focalizados.

Antes de cada intervención, se verificó la vigencia de las órdenes y los posibles paraderos.

Entre las 08.00 horas del martes 10 y las 18:00 del jueves 12 de febrero, el plan entró en ejecución simultánea en distintas regiones del país.

Entre los detenidos por delitos figura un sujeto buscado por el delito de violación, cuatro por tráfico de drogas, diez por robos, cuatro por abuso sexual, 19 por conducción en estado de ebriedad, 11 por amenazas, 17 por lesiones y nueve por hurto, entre otros ilícitos

El 100% de los capturados corresponde a adultos; el 94% corresponde al género masculino. El 67% es de nacionalidad extranjera y el 95% registra antecedentes policiales previos. Once de ellos llevaban más de 100 días prófugos, cuatro superaban los 1.000 días en esa condición y uno acumulaba hasta 1.700 días eludiendo la acción de la justicia.

El despliegue territorial se desarrolló desde Arica hasta Puerto Montt, pasando por Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Concepción y Temuco, entre otras zonas.

Los equipos especializados ejecutaron detenciones focalizadas, bajo la supervisión de los jefes regionales del SEBV y en coordinación con el nivel central.