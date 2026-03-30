Seis detenidos por microtráfico en Limache: se incautaron dos lanzacohetes y múltiples armas de fuego

Seis sujetos fueron detenidos en la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso, en el marco de un operativo que buscaba desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y que contaba con una gran cantidad de armas de fuego.

Por cerca de tres meses se extendió la investigación, llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, y que inició a partir de una serie de antecedentes por tráfico de drogas en la comuna. A medida que avanzaban las diligencias, es que lograron establecer que la banda también se dedicaba a la comercialización de armamento.

Es así como el pasado viernes, se llevaron a cabo 12 órdenes de entrada y registro en diferentes inmuebles de la comuna, lo cual terminó con la detención de seis personas, todos identificados como sujetos de interés.

En el operativo además se incautaron nueve armas de fuego, así como dos lanzacohetes.

Según detalló el subdirector Investigación Policial y Criminalística de la PDI, Prefecto General Hugo Haeger, “si bien este armamento es de uso militar, son de características desechables, fueron utilizados con anterioridad, que está en proceso de investigación, pero además estamos trabajando a través del laboratorio criminalística regional y central, para poder determinar si estos ejemplares balísticos pueden ser reutilizados en futuras ocasiones”.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se trasladó hasta la zona y calificó los hechos como graves apuntando que “estamos frente a una incautación no menor de armas. Nueve armas de fuego, todas, según lo señalaron las pericias realizadas, con capacidad letales, o sea, son aptas para el disparo y, además, estos dos otros elementos, los lanzacohetes, que son, en definitiva, de guerra”.

De acuerdo a lo que añadió, “sacar las armas de circulación es relevante para el Ministerio de Seguridad para evitar la comisión de delitos en el país”, enfatizando que “lo que tenemos que hacer es seguir con estas líneas investigativas, ver por dónde ingresaron estas armas de fuego, cómo se adquirieron y cómo llegan a la población”.

Según explicó la Fiscal Regional, Claudia Perivancich, “además se encontró en su poder cantidades de drogas de dos especies distintas, tanto cannabis como cocaína y por lo tanto esto da cuenta de una organización que se orientaba al tráfico de pequeñas cantidades”.