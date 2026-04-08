Senadores se adelantan al Ejecutivo y presentan reforma al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

Durante los últimos días un grupo de senadores ingresó una de las medidas más esperadas en el mundo militar: una reforma al Estado Mayor Conjunto (EMCO). El organismo que articula a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y asesora al Ministerio de Defensa, y que actualmente es encabezado por el general de Aviación Leonardo Romanini, busca ser reformado por los parlamentarios, quienes concretaron la presentación de la iniciativa legislativa ante el Senado.

El proyecto, ingresado por los senadores Paulina Nuñez (RN), Camila Flores (RN), Alejandro Kusanovic (Ind.), Manuel José Ossandón (RN) y Gastón Saavedra (PS), fue ingresado antes que los cambios que presentaría el Ejecutivo para cambiar la operación del EMCO, ya que según fuentes de La Tercera, esta y otros reformas relacionadas forman parte de la agenda del ministerio encabezado por el ministro de Defensa, Fernando Barros.

En particular la iniciativa busca -en grandes términos- introducir una serie de cambios a la forma en la que está planteado el EMCO, para dotarlo de mayor jerarquía. Así como también adecuar la legislación respecto a los actuales riesgos de defensa y seguridad del país, aumentar la jerarquía de quién comando el Estado Mayor Conjunto y entregar una coordinación ante situaciones de excepción constitucional.

Pese a eso, el mismo proyecto especifica en sus fundamentos que “no pretende ampliar de manera indeterminada las competencias de las Fuerzas Armadas ni alterar el equilibrio entre defensa nacional y seguridad pública interior. Su propósito es dotar al sistema constitucional de defensa de mayor coherencia institucional, fortaleciendo la conducción estratégica del empleo conjunto de las capacidades militares y adecuando el texto constitucional a las exigencias propias del entorno estratégico contemporáneo”.

La propuesta

La primera modificación que plantea el proyecto de los senadores es una especificación del rol de las FF.AA. para, en segundo término, plantear que “la estructura operacional conjunta de las Fuerzas Armadas será conducida estratégicamente por el Estado Mayor Conjunto, en conformidad a la Constitución y a la ley”.

En ese sentido, la idea inicial del proyecto de reforma de los parlamentarios es que el EMCO esté reconocido constitucionalmente. “Su reconocimiento constitucional resulta necesario para dotar a esta función de la estabilidad institucional y claridad jerárquica que requiere la conducción estratégica de la defensa nacional. La presente reforma propone, en consecuencia, incorporar expresamente al Estado Mayor Conjunto dentro del texto constitucional como órgano permanente de conducción estratégica del empleo conjunto de las Fuerzas Armadas”, plantea el proyecto que busca dotar de mayor poder al organismo y no sólo de un rango administrativo.

Por otro lado, la propuesta también plantea un aumento en los grados de quien encabezará el EMCO, estipulando que la designación del jefe del Estado Mayor Conjunto seguirá siendo presidencial, pero ahora deberá ser entre las primeras cinco antigüedades de cada institución, es decir, entre los cinco oficiales de mayor rango.

“Tendrá el grado de general de Ejército, Almirante o general del Aire, según corresponda, durará cuatro años en el cargo y no podrá ser designado para un nuevo período”, afirma.

Más adelante en el proyecto, los senadores estipulan el trabajo que desarrollarán las FF.AA., por medio del Estado Mayor Conjunto, tanto en tiempos de paz como ante Estados de Excepción Constitucional. En el segundo caso, y también como novedad, los parlamentarios buscan estipular que el EMCO ejercerá “la conducción estratégica del empleo conjunto de la fuerza y la dirección militar de los Jefes de la Defensa Nacional, en conformidad a la Constitución y a la ley”.

En esa línea, también plantea que ante Estados de Excepción y pese a que el Presidente designe jefes de la defensa nacional en las zonas bajo dicha medida, estos “estarán, para efectos del mando militar y la conducción estratégica de las operaciones, bajo la conducción estratégica del Estado Mayor Conjunto”.

Una nueva lógica

El proyecto de los senadores, según da cuenta en su articulación y fundamentación, busca actualizar y modernizar la forma en la que operan las FF.AA. quitando la lógica de operaciones separadas, agrupando sus labores y conducción en ciertas circunstancias, tal y como lo plantean las instituciones armadas a nivel internacional.

Por otro lado, también se dotará como facultad del EMCO la incorporación de una vigilancia estratégica del Estado, revirtiendo una postura reaccionaria ante situaciones de amenazas en diferentes aspectos.

“Una ley orgánica constitucional regulará la estructura operacional conjunta de las Fuerzas Armadas, el alcance del mando conjunto del Estado Mayor Conjunto y los mecanismos de coordinación institucional necesarios para el ejercicio de las funciones relativas a la vigilancia estratégica, la protección de los intereses estratégicos del Estado y las demás materias que determine la ley”, concluye el proyecto.