Sernac lanza alerta de seguridad por falla en modelo de BMW: Podría generar “movimientos involuntarios” en la dirección

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este lunes una alerta de seguridad para vehículos de la marca BWM modelo Serie X3 (G45), el cual se comercializó en el país desde julio del 2023 hasta este mes de marzo.

El grupo comercializador de la marca, Williamson Balfour Motors SpA., emitió la advertencia al organismo, señalando que el defecto hallado podría generar problemas en la caja de dirección en los 74 ejemplares que alcanzaron a comercializarse y en otros 13 quedaron sin venderse.

Por lo anterior, la empresa comercializadora, informó que la caja de dirección debe cambiarse.

Según el detalle entregado por el Sernac, dicho componente del auto es el encargado del movimiento de rotación del volante a las ruedas delanteras y es posible que el sector que detecta los movimientos del volante, esté defectuoso.

“Si esto sucede, el conductor recibe una notificación de la avería mediante un mensaje check-control en la pantalla central y la percibe mediante un tacto de la dirección ligeramente alterada”, añade.

Asimismo, se advierte que el riesgo está asociado con la posibilidad de colisión, choque y lesiones, ya que podría existir “mov i m i ento invol untar i o o in esperado” en la d i re cci ón del móv i l.

Los automovilistas que sean propietarios de un BMW modelo Serie X3 (código G45) deben revisar el listado entregado por la empresa distribuidora o contactarse directamente con Williamson Balfour Motors.

Como solución al problema, se señala que la empresa revisará la caja de dirección para su reemplazo, procedimiento que no tendrá costo para las personas y que tiene una demora de hasta dos días.