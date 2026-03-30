“Si recupera la plata que se le perdió de ProCultura (...)”: Poduje carga contra Orrego tras críticas a suspensión de ciclovía en la Alameda

“Si recupera la plata que se le ha perdido en ProCultura”: Poduje carga contra Orrego por críticas a suspensión de ciclovía en la Alameda

El titular de la cartera de Vivienda, Iván Poduje, criticó la mañana de este lunes al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego que este mostrara su oposición la determinación de la cartera de paralizar las obras para la construcción de una ciclovía en el proyecto Nueva Alameda.

“ Tenemos otras prioridades mucho más urgentes . No sé si enfatice bien. Cómo poner alcantarillado donde nos faltan, como pavimentar calles que son de tierra hace 30 años, cómo reponer pavimentos participativos, etc.”, enfatizó el secretario de Estado en una entrevista con Radio 13c.

Poduje detalló que el tramo del proyecto que sería dejado de lado es el ubicado entre Matucana, al límite de la comuna de Estación Central, y el inicio de Avenida Pajaritos.

“Es carísima la ciclovía. Estamos estudiando porqué es tan cara, porque obviamente vamos a ver si podemos más adelante, cuando tengamos más recursos, optimizarla (...) Está suspendida hasta que tengamos recursos”, explicó.

Al respecto, el jefe del Minvu criticó al gobernador Claudio Orrego y, sin mencionarlo directamente, hizo mención a la investigación del caso ProCultura.

“Tenemos otras prioridades y espero que lo entiendan las autoridades. Y bueno, también manejan recursos propios, y hemos visto que algunos se le pierden. Entonces quizás si recupera la plata que se le perdió de ProCultura podría ponerla también en la ciclovía ”, cargó Poduje

Recorte del 3% del presupuesto de vivienda

Por otro lado, la semana pasada, en una sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Poduje había detallado la situación y las instancias que iban a ser dejadas de lado, que incluyen la extensión del proyecto Nueva Alameda y el abandono de la expropiación de terrenos como el Club Hípico de Punta Arenas o de Colonia Dignidad.

En ese sentido, el secretario de Estado afirmó durante la entrevita que en un plazo de dos semanas tendrían una primera propuesta de recorte presupuestario para el ministerio de Vivienda.

“Esto es un tema que estamos trabajando además en el marco de lo que es la programación del presupuesto. Le insisto, tenemos muchas, muchas demandas sociales en todo el país”, explicó.

Consultado respecto a las negociaciones que tendrá que sostener el Ejecutivo con la oposición para convencerlos de aprobar ciertas iniciativas, el ministro enfatizó que “todos están cuadrados con la reconstrucción”.

“Yo estuve en un desayuno en Suractivo en Biobío, con parlamentarios de Biobío de todos los sectores políticos, incluyendo al senador Saavedra, que es un senador muy importante del Partido Socialista, y están todos cuadrados con la reconstrucción”, destacó.

Además de lo anterior, resaltó que buscaría asistir las veces que resulten necesarias a la Cámara para que los parlamentarios tengan claridad sobre el plan de la cartera.

“Si tienen dudas las vamos a incorporar, todo lo que sea necesario para que se apruebe la ley de parte del Ministerio de Vivienda, vamos a hacerlo completo. Y estamos trabajando además con las autoridades locales,el alcalde de Penco, el alcalde de Tomé, alcalde de Concepción, etcétera. O sea, esto es un tema país y yo me imagino que van a estar los votos para poder aprobarlo”, explico.