Sin bala de plata: Rodrigo Egaña “libera” cargo para nombramiento del nuevo director de los SLEP

Un vacío legal está permitiendo a los gobiernos entrante y saliente mover las piezas en la testera de la Dirección de Educación Pública (DEP). Fórmula que, en todo caso, ya ha sido utilizada en el pasado y que pone una bandera blanca en medio del quiebre por el traspaso de mando.

La historia es así.

Hacia fines de 2023 el gobierno quiso hacer movimientos en la DEP, la institución que tiene a su cargo los 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que a su vez están pasando a administrar la educación municipal. Tras una mala evaluación, el Ejecutivo le pidió la renuncia a Jaime Veas como director de la DEP, cargo al que se accede a través de Alta Dirección Pública.

Por ello, el nombramiento de su sucesor podía terminar siendo extenso y engorroso, considerando que había que llamar a concurso, los que a veces duran meses. Sin embargo, un vacío legal permitió no descabezar a la DEP y dejar ahí a quien quería La Moneda. Así, el 1 de diciembre de 2023 el Presidente Gabriel Boric dejó a Rodrigo Egaña como director subrogante.

Rodrigo Egaña

Se hizo a través de su designación como jefe de División de Educación de la DEP, pero como el cargo de director estaba vacío por la salida de Veas, Egaña terminó subrogándolo al ostentar el puesto que en ese entonces correspondía como orden legal de subrogancia, hasta que el concurso llegara formalmente a su fin. Ese concurso, por cierto, lo ganó el mismo Egaña.

Y ahora una figura similar es la que se está dando para el futuro de la dirección de la DEP, aunque ahora con acuerdo entre el gobierno entrante y el saliente. ¿Cómo así? Mucho antes del reciente quiebre en el traspaso de mando, las antiguas y nuevas autoridades educativas se encontraron con una situación que terminó siendo conveniente para ambas: José Antonio Kast no quería usar una de las 12 balas de plata (potestad de los nuevos presidentes para nombrar 12 cargos ADP sin concurso) en la DEP, mientras que Egaña, con amplia experiencia en estas lides, sabía que debía dar un paso al costado cuando el nuevo presidente asumiera.

La salida conjunta a esas situaciones, eso sí, comenzó a darse mucho antes: a una de las reuniones bilaterales de la DEP llegaron la nueva ministra de Educación María Paz Arzola y el subsecretario de Educación (que ve el área escolar) Daniel Rodríguez. A esa cita también acudió Pedro Larraín, hasta hace poco director ejecutivo de Belén Educa, fundación educativa católica sin fines de lucro. Según conocedores de esa cita, este último fue presentado como asesor de la ministra en materia de educación pública.

De hecho, a la quinta Conferencia de Directores Ejecutivos de SLEP que se hizo el 26 y 27 de febrero, encuentro organizado por la actual DEP, llegó Larraín, quien posterior a esa instancia se reunió con Egaña. A esa altura, los rumores de que era el elegido por Kast para asumir la conducción de la DEP estaban a la orden del día. Eso, finalmente, las futuras autoridades se lo terminaron confirmando a Egaña.

Pedro Larraín

Ante esto, el todavía director le comunicó a Rodríguez, según diversas fuentes, su intención de dar un paso al costado y allanar la llegada de Larraín. El tema era resolver el cómo.

Ahí fue clave la relación que tenían Egaña y el nuevo subsecretario, quien fue parte del consejo evaluativo de los SLEP y como tal logró un grado especial de cercanía y entendimiento con el aún director de la DEP. En diversas conversaciones, Egaña, quien fue director del Servicio Civil y como tal conoce de sobra el proceso, dio con la fórmula: la misma con la que él había asumido.

Y así, aunque las fuentes consultadas señalan que la figura no se ha cerrado del todo porque quedaron pendientes nueve bilaterales antes del quiebre general del traspaso, la idea es que Egaña, a partir del próximo martes 10 de marzo, haga uso de sus feriados legales pendientes, tras lo cual va a presentar su renuncia no voluntaria. Pero antes del mismo 10 nombraría como subdirector de la DEP a Larraín, quien ante la ausencia por vacaciones de Egaña y al ostentar el cargo de mayor rango, pasaría a ser el director subrogante. Y ya cuando se concrete la salida de Egaña, habría que llamar a un nuevo concurso, al que se tendría que presentar Larraín para formalizarse en el puesto.

Cercanos a este proceso señalan que él ya está trabajando con gente ligada a la exdirectora de la DEP en el segundo gobierno de Piñera, Alejandra Grebe, lo que genera al menos una sensación de seriedad. También que su arribo al Ejecutivo era cosa de tiempo. De hecho, en algún momento sonó como nuevo subsecretario de Educación de Kast. En su entorno decían que cuando salió de Belén Educa esgrimió que se iba “a trabajar al gobierno”.

Ahora llegará a hacerse cargo de un proceso que el gobierno de Kast ha prometido revisar antes de seguir adelante con los traspasos. El tema es que cuando asuma ya estarán creados 58 de los 70 SLEP que mandata la ley.