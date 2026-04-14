SLEP Santiago Centro inicia proceso deliberativo para que liceos emblemáticos instalen detectores de metales

Con fecha 9 de abril un oficio firmado por Paulina Retamales, directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, llegó a los 43 directores de los establecimientos del cual es sostenedora, incluyendo todos los liceos emblemáticos capitalinos. En el escrito la máxima autoridad del SLEP pide a las autoridades educativas abordar la publicación de la Ley N° 21.809 sobre convivencia escolar, que en su artículo 10 permite que los colegios puedan implementar recursos tecnológicos como detectores de metales.

En tal sentido, en el oficio se recuerda a los directores que la medida se puede adoptar si es que hay elementos para pensar que se puede poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas, aunque con razones fundadas y el acuerdo de la comunidad educativa.

Del mismo modo, la ley exige que en caso de adoptarse dicha medida se debe elaborar un protocolo interno.

“ Lo anteriormente señalado implica que el Servicio debe planificar con antelación los aspectos presupuestarios y administrativos necesarios para una eventual implementación , incluyendo la gestión de recursos, procesos de licitación y compra, suscripción de convenios y apoyo en la elaboración de los protocolos correspondientes, en coordinación con los ministerios competentes”, se lee.

Para esto, Retamales le pide a cada director de establecimiento presentar una propuesta que detalle la forma en que se hará la consulta a sus respectivas comunidades educativas.

Para esto, se pide un diagnóstico con información sobre hechos de violencia o riesgo y percepción de seguridad de la comunidad; revisión de reglamento interno y protocolos de convivencia escolar; recopilar antecedentes fundados; y entregar un informe de diagnóstico con evidencias y riesgos identificados.

Además, un trabajo de información y sensibilización con la comunidad para explicar lo que indica la normativa y lo que implica el uso de tecnologías; y las posibilidades de elección.

Por otra parte, también decidir la propuesta que se utilizará para deliberar, considerando a todos los estamentos de la comunidad educativa. Finalmente, formalizar la decisión con acta del Consejo Escolar o acuerdo de la comunidad educativa.

Así, el oficio detalla que las propuestas presentadas por cada establecimiento serán revisadas por el SLEP y luego analizadas en conjunto con cada director para evaluar su viabilidad. “ Una vez aprobadas, podrán avanzar a la etapa de implementación ”, se añade.

Y así, considerando que la entrada en vigencia de la ley está prevista para el 1 de julio, a los directores se les pide enviar la información solicitada a más tardar el viernes 15 de mayo.

“Con este proceso, el SLEP Santiago Centro busca fortalecer entornos educativos seguros, promoviendo decisiones informadas, participativas y respetuosas de los derechos de toda la comunidad escolar”, señala Retamales.