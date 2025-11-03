Incendio en galpones de Zofri se extiende por más de 24 horas: suspenden actividades físicas en colegios de Iquique y Alto Hospicio

A raíz del incendio estructural que se desarrolla en dependencias de la Zona Franca de Iquique (Zofri), desde la noche del sábado, la Seremi de Educación de Tarapacá informó la suspensión de todas las actividades físicas en establecimientos educacionales cercanos al recinto comercial.

Según se detalló, la medida regirá para aquellos emplazados desde calle Manuel Rodríguez hacia el norte, además de los recintos del sector El Boro, en Alto Hospicio.

La determinación, de carácter preventiva, busca resguardar la salud de estudiantes y docentes ante la alta concentración de humo y material particulado producto del siniestro, que ya cumple más de 24 horas activo en el Barrio Industrial de la Zofri.

“Esta medida rige a partir del lunes 3 de noviembre para los niveles de educación parvularia, básica y media”, precisó la autoridad regional, señalando que la suspensión se mantendrá mientras persistan las malas condiciones del aire derivadas del incendio.

Cabe señalar que el fuego se inició cerca de las 21.00 horas del sábado y ha afectado al menos a seis galpones de la manzana 23 del recinto amurallado de Zofri.

En el lugar trabajan compañías de Bomberos de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, quienes han enfrentado serias dificultades para controlar las llamas debido a la gran cantidad de material combustible almacenado, entre ellos vehículos, neumáticos y maquinaria.

Al respecto, el delegado presidencial de Tarapacá, Pedro Medalla, informó que el combate del fuego ha contado con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, que han dispuesto camiones aljibes para reforzar las labores de enfriamiento.

“El sistema de losas que existe dentro de estos galpones ha hecho que los chorros de agua no permitan detener y controlar esta situación”, explicó.

Desde Bomberos de Iquique advirtieron que el siniestro ha generado altas temperaturas, lo que podría incrementar el riesgo de colapso estructural en los edificios afectados.

Zofri con operaciones parciales

En tanto, la administración de Zofri S.A. informó que el Mall Zofri funcionará con normalidad este lunes, mientras que el Recinto Amurallado I y el Barrio Industrial operarán parcialmente debido a los cortes de tránsito en las calles circundantes.

El Recinto Amurallado II, en cambio, permanecerá cerrado, con acceso exclusivo para vehículos de emergencia, Bomberos, Carabineros y autoridades.

Cabe señalar que pasadas las 17.00 horas de este domingo, las autoridades regionales sostuvieron una reunión técnica en la sede de Senapred Tarapacá para coordinar los trabajos de extinción y monitorear los posibles rebrotes del fuego, mientras la ciudad continúa bajo una densa nube de humo visible desde distintos puntos de Iquique.