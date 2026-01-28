Tiroteo a pasos de la Fiscalía marca el peak de la primera ola de violencia de 2026 y activa protocolos entre policías

Era pasada la medianoche de este miércoles cuando un violento hecho despertó a los vecinos del sector de la plaza Santa Teresa de Los Andes, ubicada entre Catedral y San Martín, pleno centro de Santiago.

Una profusa balacera, una ráfaga de disparos dicen testigos, terminó con una persona muerta y otras tres heridas a bala. De acuerdo a información policial, un grupo de cuatro sujetos se encontraba “compartiendo” en dicha plaza, ubicada a metros del edificio de la Fiscalía Nacional y una cuadra de Carabineros, cuando un sujeto llegó, abrió fuego y se dio a la fuga.

Para la policía, en forma preliminar, se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas rivales de origen extranjero. El teniente de Carabineros Patricio Andrade señaló: “Las cuatro personas se encontraban en la plaza compartiendo y habría llegado un sujeto a realizar directamente los disparos”. Uno de los heridos, baleado en las piernas, fue trasladado hasta la ex-Posta Central. El fallecido es de nacionalidad colombiana, confirmó Carabineros.

Según residentes de la zona, la plaza es utilizada a diario para la venta de drogas desde tempranas horas del día. Hasta la mañana de este miércoles en el lugar permanecían casquillos de la bala en el lugar .

La fiscal de ECOH, Bárbara Ramírez, dijo que, hasta anoche, la dinámica del crimen era “confusa”. Para esclarecer el crimen se dispuso a periciar las cámaras de seguridad del lugar. El violento hecho se suma a otros de similares características ocurridos durante esta semana.

Preocupación de las autoridades

Fuentes de gobierno señalan que la balacera ocurrida en la plaza Santa Teresa de Los Andes despertó las alarmas de las autoridades.

Esto, debido a la violencia utilizada por los atacantes y porque las víctimas eran extranjeras. En ese sentido, podría tratarse de enfrentamientos territoriales por una zona residencial y céntrica de la capital para la venta de drogas. También preocupa que se trata un tiroteo en el casco histórico de Santiago y a cuadras del centro cívico.

Las mismas fuentes señalan que los hechos violentos habían venido a la baja durante fines de 2025 y que esta es la primera seguidilla de homicidios producidos en comunas de la Región Metropolitana.

Así las cosas, el Ejecutivo ordenó activar protocolos de coordinación entre las policías para monitorear la situación.

En efecto, en tres días se han producido cuatro homicidios en la capital que están siendo investigados por la fiscalía Ecoh.

Hechos de sangre

Durante la madrugada del martes, en calle Carlos Pezoa Véliz con Ecuador, en la comuna de Estación Central, se produjo otra balacera. En esa esquina, en lo que se conoce como “pequeña Caracas”, un grupo de sujetos baleó a tres venezolanos que se encontraban reparando un auto afuera de un edificio. El sujeto llegó en un vehículo blanco con vidrios polarizados, bajó un ventana, y apretó el gatillo en reiteradas ocasiones.

La policía se encuentra investigando las motivaciones de ese ataque, que responderían a otro “ ajuste de cuentas ”. En ese hecho también se informó de ráfagas de disparos.

Así las cosas, en la madrugada del lunes, en La Florida otras dos personas, de nacionalidad chilena, murieron tras ser baleados en la población O’Higgins. Pese a ser llevados de emergencia hasta el hospital Eloísa Díaz, llegaron a ese lugar ya sin vida.

Por último, la Policía de Investigaciones investiga un hecho ocurrido durante la madrugada de este miércoles, en una pasarela ubicada en calle Cancura y La Serena, la comuna de Puente Alto. Allí dos adolescentes y un adulto fueron baleados. Quedaron gravemente heridos y la fiscalía Ecoh indaga un triple homicidio frustrado. La policía encontró al menos 17 proyectiles de bala.

Por ese hecho, el fiscal Rubén Salas señaló: “No estamos frente a un hecho al azar ni a disparos al aire. Creemos que se trató de un ataque certero contra personas determinadas”.