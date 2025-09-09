Tortura a trabajador en hospital de Osorno: director del recinto cuestiona “divulgación de imágenes sin ninguna cautela”

Julio Vargas, director del Hospital Base San José Osorno, en entrevista matinal con radio Agricultura este martes, abordó el caso de maltrato laboral en el recinto de salud que terminó con cuatro trabajadores expulsados y formalizados por delitos de tortura.

Jhonatan Patricio Andrés Navarro Guerrero, Rodrigo Andrés Reyes Melo, Erardo Alejandro Gallardo Alarcón y Jairo Arturo Báez Huaiquian ataron, raparon y quemaron a un colega. Los hechos se registraron entre 2018 y 2020 y se conocieron públicamente ante la divulgación de las imágenes del caso por radio Bío Bío.

“Lamentablemente esta información se filtró cuando ya el sumario estaba terminado, entre el 30 y el 31 de agosto. El sumario terminado a nosotros nos llegó el jueves anterior. Estábamos con las resoluciones ya hechas respecto a la aplicación de las sanciones. Muy consternados, muy dolidos, muy afectados, toda la comunidad hospitalaria, porque ha sido un tremendo golpe, muy nocivo para nuestra institución”, reflexionó Vargas.

El director del recinto explicó que la institución había “logrado posicionarse entre los mejores hospitales de Chile debido a sus indicadores”.

“Muchos años de trabajo y de organización de la institución se vieron totalmente afectados por esta filtración y divulgación de imágenes sin ninguna cautela, sin ningún objetivo claro. Aquí el objetivo en ningún momento fue proteger a la víctima ni a la institución”, afirmó.

En ese sentido, lamentó que “va a costar mucho trabajo a los funcionarios”, reposicionar el hospital, tras este caso.

“Es muy raro que esto se filtre cuando ya el sumario está terminado”, comentó.

Respecto a la denuncia de una funcionaria contra el mismo grupo de sujetos sancionados, Vargas explicó que fue ella la que explicó que pasaron “cosas anteriores que nunca habían quedado sancionadas”.

“Lo encontré gravísimo, le pedí que por favor, si tenía esas grabaciones de las que ella me conversaba, me las hiciera llegar y así fue. Ella se acercó a la dirección con su gremio a entregarme esta información y el día siguiente esta información fue dispuesta al Ministerio Público y además fue dispuesto a la Dirección del Servicio de Salud para que se reabra este sumario”, señaló.

El director del hospital dijo que “por protección a la institución, a todos los funcionarios, es que se guardó en reserva este sumario, pero justo el día que se termina, que se entrega, a los dos días se divulga esta información”.