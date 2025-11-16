OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Trama Bielorrusa: fiscal nacional descarta abrir investigación de oficio contra Diego Simpertigue

    “El Ministerio Público investiga hechos penales, no investiga conductas éticas ni morales, ni algo que pudiera alguien considerar que es éticamente reprochable ni nada por el estilo", comentó.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las investigaciones realizadas en torno a la trama bielorrusa, descartando la posibilidad de abrir una investigación de oficio contra el ministro Diego Simpertigue.

    La denominada trama bielorrusa se ha convertido en uno de los mayores escándalos recientes del Poder Judicial chileno, mostrando presuntos pagos ilegales que, según la Fiscalía, habrían buscado influir en fallos de la Corte Suprema a favor de un consorcio empresarial.

    Al respecto, la exministra Ángela Vivanco y varios conservadores de Bienes Raíces son el foco de la investigación, lo que ha generado una crisis de confianza institucional y ha puesto en duda la imparcialidad del sistema judicial.

    Sobre ello, Valencia fue consultado por uno de los hechos más recientes de este caso, el cual ocurrió esta semana cuando el Pleno de la Corte Suprema resolvió iniciar un sumario administrativo en contra de su ministro Diego Simpertigue, luego de que un reportaje del medio Reportealo relacionara con el caso de corrupción judicial.

    En ello, a Valencia se le preguntó por la posible apertura de una investigación de oficio contra el ministro, sobre lo cual respondió: “Ya hemos manifestado que eso no es necesario. La fiscal ya se encuentra investigando las circunstancias en las cuales se dictó la sentencia”.

    En ese sentido, se refirió a los cuestionamientos hacia distintos jueces que han emanado en los últimos días, señalando: “Lo importante es que en los casos en los que nos va mal, aprender, para efectos de que nos vaya mejor en el futuro, representamos a toda la comunidad, nunca nos olvidamos de eso. O sea, representamos al estado de Chile“.

    Valencia, en medio de las elecciones de este domingo, fue categórico al expresar que “el Ministerio Público investiga hechos penales, no investiga conductas éticas ni morales, ni algo que pudiera alguien considerar que es éticamente reprochable ni nada por el estilo. Nosotros investigamos causas penales. (...) Quienes pudieron tener participación penal en el caso que ya ustedes han conocido ampliamente, no es necesario ampliarlo".

