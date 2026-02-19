SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras 10 horas de trabajo: Bomberos controla emergencia tras explosión de camión con gas en Renca y Carabineros inicia pericias

    El Ministerio Público instruyó el trabajo de múltiples departamentos de Carabineros de Chile, como Labocar, OS-9, SIAT y el SEBV.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Por 10 horas se extendieron los trabajos de los voluntarios de Bomberos en la comuna de Renca, luego de la explosión de un camión que transportaba gas de la empresa Gasco, que volcó en el empalme de la Ruta 5 con la autopista General Velásquez.

    En esa línea, se especificó que los trabajos en el sitio del suceso que iniciaron este jueves, se extenderán hasta la jornada de mañana por los equipos especializados designados.

    La emergencia obligó al extenso despliegue de voluntarios de Bomberos, quienes respondieron con máquinas de hasta 14 compañías de la institución, quienes trabajaron en controlar el fuego.

    Durante la tarde, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, señaló que "logramos contener toda la emergencia. En este minuto estamos trabajando solamente en puntos calientes del segundo camión, que iba cargado con materiales combustibles".

    La autoridad bomberil agregó que “solo queda trabajar en los puntos calientes. Estamos muy próximos a que la totalidad de los bomberos se retire del lugar y podamos entregar el sitio del suceso a Carabineros".

    Comienza trabajo investigativo

    Asimismo, desde Carabineros de Chile, también entregaron un balance respecto a la tragedia.

    El general Víctor Vielma, aseguró que “hace pocos minutos Bomberos nos notificó que es un sitio del suceso relativamente seguro para que puedan entrar nuestros equipos especializados, investigativos, como la SIAT, Labocar, Departamento OS-9 y el Departamento SEVB, con la finalidad en trabajar la dinámica de cómo ocurrió este accidente”, según recogió T13.

    En ese sentido, señaló que hay varias líneas investigativas, las que se deben establecer científicamente. Respecto al detalle, Vielma no descartó que una de las causales del volcamiento del camión sea el exceso de velocidad con la que circulaba por la ruta.

    “Es una de las líneas investigativas que maneja la SIAT. Están levantando las evidencias en el sitio del suceso, las frenadas, los arrastres, la zona de impacto. Las cámaras previas al accidente. Todo esto por instrucción del Ministerio Público”, agregó el general.

    Además, respecto a la habilitación del tránsito en la vía el policía detalló que posteriormente una empresa contratada por Gasco levantará el camión siniestrado, el que será llevado hasta una unidad policial para periciar.

    “Posterior a esto, la concesionaria va a constituirse en el lugar para verificar las condiciones o el grado de afectación con que resultó la carpeta asfáltica donde estuvo concentrado el foco”, añadió, precisando que restan horas de trabajo antes de habilitar la circulación vehicular.

    Víctimas y daños por la explosión en Renca

    En un punto de prensa posterior, Vielma calificó el hecho como una tragedia “sin precedentes” debido a la magnitud de los daños generados por la onda expansiva de la explosión.

    En ese sentido, el policía afirmó que hay 18 personas lesionadas de diversa consideración: cuatro de ellos en riesgo vital, aunque el ministro de Salud (s), Bernardo Martorell, señaló que eran 17.

    “Este es un procedimiento policial aún en desarrollo”, agregó Vielma.

    “Los vehículos que tuvieron una participación directa y se vieron afectados por la explosión y onda expansiva, son 12 vehículos: hablamos de tres camiones, dos motocicletas y siete vehículos menores, más una locomotora que pasa que también tiene daños producto de la onda expansiva”, detalló Vielma respecto a los daños generados.

    En cuanto a los daños colaterales producto de la explosión, Vielma señaló que se trata de alrededor de más de 80 vehículos de las empresas que se encuentran a un costado de la ruta donde ocurrió la tragedia.

    “Este es un accidente con consecuencias lamentables por las personas fallecidas, pero también lo que impactó y abarcó la onda expansiva”, sumó Vielma.

    Más sobre:RencaExplosiónCamiónGasco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

    Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará enviado especial a su yerno Jared Kushner

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Arresto del expríncipe Andrés por caso Epstein remece a la monarquía británica

    Fitch Ratings y clasificación de riesgo de Chile: “Es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal”

    Lo más leído

    1.
    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    2.
    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

    Renunciado fiscal de ProCultura acusa “espionaje clandestino” en su contra y reportes bajo reserva del caso a sus espaldas

    3.
    16 heridos por explosión en Renca permanecen hospitalizados: 11 pacientes están graves y dos en riesgo vital

    16 heridos por explosión en Renca permanecen hospitalizados: 11 pacientes están graves y dos en riesgo vital

    4.
    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    La trama oculta detrás de la renuncia del exfiscal del caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Fiscalía investiga exceso de velocidad en fatal explosión de camión de gas que deja cinco fallecidos y 18 heridos en Renca
    Chile

    Fiscalía investiga exceso de velocidad en fatal explosión de camión de gas que deja cinco fallecidos y 18 heridos en Renca

    Alcalde de Coyhaique sale al paso en medio de controversia por Los Vásquez: “Es una presentación irresponsable y oportunista”

    Derrumbe en El Teniente: Fiscalía avanza en indagación contra cúpula de Codelco y PDI allana domicilios de exejecutivos

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal
    Negocios

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Fitch Ratings y clasificación de riesgo de Chile: “Es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal”

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors
    El Deportivo

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    La medida de la FIFA contra Independiente que pone freno al fichaje de Maximiliano Gutiérrez

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic
    Tecnología

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO
    Cultura y entretención

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei
    Mundo

    Argentina: se registran disturbios frente al Congreso durante protesta contra la reforma laboral de Milei

    Trump anuncia durante la reunión de la Junta de Paz que nombrará enviado especial a su yerno Jared Kushner

    Arresto del expríncipe Andrés por caso Epstein remece a la monarquía británica

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?