Tras 10 horas de trabajo: Bomberos controla emergencia tras explosión de camión con gas en Renca y Carabineros inicia pericias

Por 10 horas se extendieron los trabajos de los voluntarios de Bomberos en la comuna de Renca, luego de la explosión de un camión que transportaba gas de la empresa Gasco, que volcó en el empalme de la Ruta 5 con la autopista General Velásquez.

En esa línea, se especificó que los trabajos en el sitio del suceso que iniciaron este jueves, se extenderán hasta la jornada de mañana por los equipos especializados designados.

La emergencia obligó al extenso despliegue de voluntarios de Bomberos, quienes respondieron con máquinas de hasta 14 compañías de la institución, quienes trabajaron en controlar el fuego.

Durante la tarde, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, señaló que "logramos contener toda la emergencia. En este minuto estamos trabajando solamente en puntos calientes del segundo camión, que iba cargado con materiales combustibles".

La autoridad bomberil agregó que “solo queda trabajar en los puntos calientes. Estamos muy próximos a que la totalidad de los bomberos se retire del lugar y podamos entregar el sitio del suceso a Carabineros".

Comienza trabajo investigativo

Asimismo, desde Carabineros de Chile, también entregaron un balance respecto a la tragedia.

El general Víctor Vielma, aseguró que “hace pocos minutos Bomberos nos notificó que es un sitio del suceso relativamente seguro para que puedan entrar nuestros equipos especializados, investigativos, como la SIAT, Labocar, Departamento OS-9 y el Departamento SEVB, con la finalidad en trabajar la dinámica de cómo ocurrió este accidente”, según recogió T13.

En ese sentido, señaló que hay varias líneas investigativas, las que se deben establecer científicamente. Respecto al detalle, Vielma no descartó que una de las causales del volcamiento del camión sea el exceso de velocidad con la que circulaba por la ruta.

“Es una de las líneas investigativas que maneja la SIAT. Están levantando las evidencias en el sitio del suceso, las frenadas, los arrastres, la zona de impacto. Las cámaras previas al accidente. Todo esto por instrucción del Ministerio Público”, agregó el general.

Además, respecto a la habilitación del tránsito en la vía el policía detalló que posteriormente una empresa contratada por Gasco levantará el camión siniestrado, el que será llevado hasta una unidad policial para periciar.

“Posterior a esto, la concesionaria va a constituirse en el lugar para verificar las condiciones o el grado de afectación con que resultó la carpeta asfáltica donde estuvo concentrado el foco”, añadió, precisando que restan horas de trabajo antes de habilitar la circulación vehicular.

Víctimas y daños por la explosión en Renca

En un punto de prensa posterior, Vielma calificó el hecho como una tragedia “sin precedentes” debido a la magnitud de los daños generados por la onda expansiva de la explosión.

En ese sentido, el policía afirmó que hay 18 personas lesionadas de diversa consideración: cuatro de ellos en riesgo vital, aunque el ministro de Salud (s), Bernardo Martorell, señaló que eran 17.

“Este es un procedimiento policial aún en desarrollo”, agregó Vielma.

“Los vehículos que tuvieron una participación directa y se vieron afectados por la explosión y onda expansiva, son 12 vehículos: hablamos de tres camiones, dos motocicletas y siete vehículos menores, más una locomotora que pasa que también tiene daños producto de la onda expansiva”, detalló Vielma respecto a los daños generados.

En cuanto a los daños colaterales producto de la explosión, Vielma señaló que se trata de alrededor de más de 80 vehículos de las empresas que se encuentran a un costado de la ruta donde ocurrió la tragedia.

“Este es un accidente con consecuencias lamentables por las personas fallecidas, pero también lo que impactó y abarcó la onda expansiva”, sumó Vielma.