Tras fallo del Tricel: Usach se prepara para nuevo proceso de elección de rector 2026-2030

Ya han pasado cerca de dos meses luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) informara que la elección de Rodrigo Vidal de julio de 2022 como rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) quedaba definitivamente anulada.

Esto, tras un proceso de apelación que llegó a su fin con un fallo que se definió 4-1 en favor de mantener la resolución que el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana había tomado el 15 de mayo y que apuntaba en la misma dirección.

El fallo se originó luego de que un grupo de 23 académicos, varios de los cuales eran profesores por hora, decidieran impugnar el triunfo de Vidal bajo el argumento de que se había excluido irregularmente a más de 2.000 académicos del padrón electoral.

Ahora, y con Cristián Muñoz como rector subrogante, la casa de estudios dará inicio a un nuevo proceso eleccionario para elegir a la máxima autoridad de la universidad.

De acuerdo a la resolución exenta firmada por Muñoz, quien ha estado liderando el Consejo Universitario y Consejo Superior encausando así el proceso, la convocatoria para la elección de rector o rectora de la Usach para el período 2026-2030 se definió para el próximo miércoles 15 de abril del 2026.

La decisión fue alcanzada por el Consejo Superior de la universidad en una sesión ordinaria que se celebró el pasado martes 9 de diciembre, en donde en ejercicio de sus atribuciones legales, acordaron por unanimidad la fecha.

Asimismo, el Consejo Superior también acordó en la referida sesión que se conforme el Colegio Electoral Universitario, órgano que debe ser integrado y presidido de acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento de Elecciones, comunicó la casa de estudios.

Ahora, solo queda que el Colegio Electoral Universitario defina y de a conocer el calendario detallado de este proceso, considerando además la fecha de inscripción de los candidatos.