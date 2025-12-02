Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso

Tres sujetos fueron detenidos tras el robo de un camión en la comuna de Hijuelas en la Región de Valparaíso.

Los hechos se registraron cuando un hombre llegó hasta la Tenencia Carreteras Hijuelas, indicando que se estaba llevando a cabo la sustracción del vehículo en la feria del sector.

Personal policial divisó el camión, el cual ya se encontraba sin patente, iniciándose un seguimiento controlado por la Ruta 5 Norte en dirección al Sur.

Según detalló el subteniente de Carabineros, Fidel Varela, de la Ronda Prefectura Radiopatrullas, el “seguimiento controlado que se da por finalizado en la comuna de Renca donde se detiene a tres personas chilenas adultas”.

Los detenidos mantenían antecedentes policiales y fueron trasladados hasta hasta la 7ᵃ Comisaría La Calera, quedando a disposición del Ministerio Público.