Tres sujetos detenidos tras intentar atropellar a personal policial: conductor fue baleado y se mantiene grave

Tres sujetos fueron detenidos luego de intentar atropellar a personal policial en la cercanía de la ex penitenciaría, en la comuna de Santiago.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas, cuando personal policial se encontraba realizando una serie de labores en el lugar, ocasión en que notan la presencia de un vehículo con vidrios polarizados, el cual mantenía encargo por robo.

Tras esto, es que intentan fiscalizar el vehículo, el cual intenta atropellarlos con tal de evadir el control.

Según detalló el subcomisario Sebastián Duck, de la brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, “con el propósito de evadir este control intenta atropellar a uno de los funcionarios, siendo en este momento que uno de ellos extrae un arma de fuego y efectúa al menos dos disparos que impactan al conductor, quien fue derivado rápidamente hasta la expuesta central, donde se mantiene en un estado grave”.

Dos de los sujetos se encuentran detenidos por la receptación del vehículo y el conductor por homicidio frustrado en contra del funcionario policial. “Los detenidos son tres, dos de ellos de nacionalidad venezolana y uno de ellos, el que se encuentra en el hospital, de nacionalidad colombiana, todos mayores de edad”, añadió.

Finalmente, según dio a conocer el sujeto baleado mantenía una orden de detención por infracción a la ley 20.000 (drogas).