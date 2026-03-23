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    Tribunal decreta firma quincenal y arraigo nacional para los tres tripulantes del Cobra formalizados en caso Bruma

    El Juzgado de Garantía de Coronel señaló que queda prohibida la comunicación entre los imputados y, también, con la empresa Blumar, durante el plazo de cuatro meses de investigación.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Juzgado de Garantía de Coronel decretó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicación entre los imputados para los tres tripulantes del pesquero de altamar Cobra acusados por el Ministerio Público de homicidio culposo en el caso Bruma.

    La Fiscalía sostiene que el capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval, causaron la muerte de los siete tripulantes de la embarcación bacalera Bruma tras impactarla con el buque en el mar.

    El juez Jorge Henríquez apuntó que las medidas cautelares solicitadas tienen fines procesales y no punitivos. El magistrado decretó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicación entre los imputados y entre la empresa Blumar.

    Respecto al plazo de investigación, el tribunal fijó cuatro meses para ello, precisando que, si es necesario, este se puede ampliar.

    Más sobre:Caso BrumaCobraCoronelFiscalíaBruma

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