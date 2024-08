Tribunal deja pendiente decisión sobre prisión preventiva para Hermosilla y Villalobos

A las 9.45 horas de este miércoles, en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de los cinco imputados del llamado caso Audio. Luego de cuatro horas de exposiciones, el tribunal optó por suspender la audiencia y continuar este jueves.

Tras un receso, la magistrada Mariana Leyton explicó que una situación de salud le impedía estar sentada mucho tiempo.

“Mañana partimos puntualmente a las nueve, comenzamos con el Ministerio Público y luego continúan los querellantes. ¿Por qué? Yo les expliqué al inicio de la audiencia, yo tengo una condición de salud que lamentablemente no puedo estar mucho rato sentada y me he portado relativamente bien, más bien relativamente mal, porque tengo que estar de pie. Entonces, tengo que descansar. Y le van a dar la oportunidad a las defensas para los efectos de analizar la minuta gentilmente entregada por el Ministerio Público”, indicó.

De esta forma, en una segunda jornada concluirá la presentación del Ministerio Público y de los querellantes, para dar paso a la argumentación de las defensas.

Queda pendiente así la decisión respecto a la prisión preventiva que se solicitó para María Leonarda Villalobos, Luis Angulo Rantul y Luis Hermosilla Osorio.

El caso Audio

La trama se destapó en noviembre de 2023, con la revelación que hizo Ciper Chile de un registro de audio en el que se involucraba al abogado Luis Hermosilla en el pago de coimas a funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, en el marco de una indagatoria de la CMF. El audio corresponde a una reunión de Hermosilla, Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, en la que se habla de los supuestos pagos a los funcionarios.

Tras una investigación abierta de oficio y luego de nueve meses de diligencias, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente formalizó a los involucrados y detalló la serie de operaciones que motivó la imputación de los delitos de lavado de activos, soborno y delitos tributarios para Hermosilla, Villalobos y su cónyuge Luis Angulo.

La abogada Leonarda Villalobos llega al Centro de Justicia para para su formalización en el caso Audio. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Cautelares solicitadas

El equipo de fiscales que indaga caso, integrado por persecutor el jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, el jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, y la fiscal regional, Lorena Parra pidió la prisión preventiva para ellos.

Asimismo, solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional para al ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República Renato Robles Iturriaga y para el funcionario del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Regional Oriente del Servicio de Impuestos Internos (SII) Patricio Mejías Esparza. La jueza Mariana Leyton accedió a esta solicitud de cautelares y la defensa no se opuso.

Los funcionarios, según el Ministerio Público, fueron las personas sobornadas y que entregaron información reservada a cambio de dádivas económicas.

Patricio Mejías en audiencia de formalización de imputados del caso Audio en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Némesis

Al fundamentar la solicitud de cautelares, el fiscal Sepúlveda reveló que él recibió personalmente el audio que dio origen a la investigación.

“El día 13 de noviembre del año 2023 a las 14.00 horas, en el teléfono móvil institucional de quien habla se recibió un mensaje de una cuenta de WhatsApp desconocida, un número o un teléfono móvil del Reino Unido que envía un archivo, un MP3 de audio de nombre Némesis, de duración de aproximadamente 105 minutos”, relató.

Sepúlveda planteó que al escuchar este archivo de audio se constatan “numerosas situaciones que de manera flagrante son noticias de crímenes, hechos constitutivos de delitos, razón por la que la Fiscalía Oriente decidió de inmediato abrir una investigación de oficio para el efecto de acreditar la presunta comisión de los delitos de sobornos que ahí de forma bastante clara, categórica, se señalan que se estaban cometiendo”.

El fiscal Felipe Sepúlveda en la audiencia de formalización de imputados del caso Audio en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Vínculo con caso Factop

En la primera parte de la audiencia, en tanto, la fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló el vínculo con el caso previo conocido como Factop.

“Los imputados María Leonardo Villalobos, Luis Angulo Rantul y Luis Hermosilla Osorio, con pleno conocimiento de que el dinero de Factop S.P.A. y de S.T.F. Corredora de Bolsa, provenía directa e indirectamente de las actividades ilícitas desarrolladas por los imputados formalizados en otra causa Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer, Rodrigo Topelberg, entre los años 2012 a 2023, consistentes en la comisión de los delitos de invasión al giro bancario, estafa e infracción a la Ley de Mercado de Valores, recibieron abultadas sumas de dinero desde las empresas controladas por Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, quienes constituyeron en su favor sendas líneas de créditos a modo de financiamiento permanente”, señaló la fiscal.

Parra, agregó que “dichos fondos fueron posteriormente usados con ánimo de lucro por parte de los imputados, girando para ello cheques a fecha sin justificación comercial, los que fueron trazados en empresas de factoring, simulando ser producto de operaciones comerciales, justificándolas por medio de facturas ideológicamente falsas, todo esto con el fin de realizar inversiones y solventar así sus altos costos de vida”.

Millonarios ingresos y gastos

La fiscal indicó que “conociendo el origen ilícito de los dineros proveniente de delitos de estafa, invasión al giro bancario e infracción a la Ley de Mercado de Valores, adquirió, tuvo y usó de manera sistemática dineros de Factop SPA, STF Corredora de Bolsas y otras empresas controladas por los hermanos Jalaff (Antonio y Sergio) cubriendo sus gastos personales y los de su familia, solventando altos costos de vida, la realización de inversiones e incluso costear gastos derivados del ejercicio de sus actividades profesionales, lo que no hubiese sido posible sin esta modalidad de financiamiento”.

Parra precisó que “los dineros provenientes de Factop SPA, STF Corredora de Bolsas y empresas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, principalmente fueron abonados a su cuenta corriente del banco BCI por un total de 5.515.265.899 pesos entre los años 2017 a 2023, girando cheques en ese mismo periodo en favor de las cuentas de las empresas Factop SPA y Comercial Textil Psico Limitada”.

“Una parte relevante de los dineros antes mencionados fueron adquiridos, tenidos y manejados en efectivos, guardados en la caja fuerte de su oficina, lo que implicó que para el periodo analizado, el señor Hermosilla presentara una intensiva utilización de dinero en efectivo, solo parcialmente reflejado en los depósitos que realizó en instituciones financieras”, detalló la persecutora.

En el acápite de “Aprovechamiento”, la fiscal Lorena Parra expuso que Hermosilla adquirió un departamento de Concón “coincidentemente con el incremento del nivel de financiamiento de parte de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg”. El 30 de noviembre de 2022, el abogado efectuó la compra de la propiedad por un monto de $262.588.035 pesos pagados al contado.

“Para justificar dicha inversión, el imputado presentó ante la inmobiliaria un certificado falso, de fecha 4 de agosto de 2022, emitido por Factop SPA y firmado por Daniel Sauer”, informó la fiscal regional.

Delitos tributarios

Sobre los delitos tributarios, la fiscal detalló que Luis Hermosilla presentó declaraciones anuales al Servicio de Impuestos Internos (SII) “maliciosamente falsas”.

El abogado dio cuenta de ingresos por montos menores a los que efectivamente percibió en cuatro años, con una diferencia cercana a los $1200 millones.