Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

La Fiscalía Oriente confirmó este martes que la hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del detenido Jorge Ugalde -sospechoso del delito- está como imputada en la investigación por el triple homicidio ocurrido en La Reina.

Fue este lunes que se realizó la detención del cuñado de la víctima como sospechoso de los hechos que se registraron el pasado 18 de octubre, cuando fueron encontrados sin vida Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años en su domicilio ubicado en calle La Cañada.

Según informaron desde Fiscalía Oriente, Trinidad Cruz-Coke está en calidad de imputada, pero no detenida. La mujer está siendo investigada para aclarar su presunta participación en los hechos.

Además, desde el Ministerio Público añadieron que la formalización, al menos de Ugalde, se concretaría al mediodía de la presente jornada.

Ugalde, casado con la hermana de Cruz-Coke y tío de los adolescentes fallecidos, fue inicialmente considerado testigo del caso, ya que fue quien avisó a Carabineros del hallazgo de los cuerpos. Sin embargo, tras diligencias realizadas y comprobar que su relato tenía hechos que no concordaban, se realizó su detención.