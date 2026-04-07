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    Un ciudadano iraní y dos chilenos detenidos deja operativo policial contra banda dedicada al contrabando de cigarrillos en Colina

    En la ocasión se decomisaron más de 2 mil cajetillas de cigarros, así como 50 millones de pesos en efectivo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Tres detenidos dejó un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), el cual tenía por objetivo desbaratar una banda criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en la comuna de Colina.

    El operativo, liderado por la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos de la PDI, se realizó tras establecer que en un domicilio ubicado en la comuna de Colina se almacenaban y comercializaban grandes cantidades de cigarrillos de origen ilícito.

    Es así como se concretaron cuatro órdenes de entrada y registro en las comunas de Colina, Quinta Normal, Maipú y Arica, logrando la detención de tres personas, dos de ellas de nacionalidad chilena y una iraní.

    Según detalló el prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, “detectives de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos, en base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron determinar de que en un domicilio ubicado en la comuna de Colina, se mantenían en acopio y vendían cigarrillos por contrabando en grandes cantidades”.

    De acuerdo a lo que agregó respecto al ciudadano iraní detenido, “se logró determinar de que él efectuaba o tenía un rol en esta organización de custodio o guardia de la mercancía de contrabando”, a la vez que mencionó que se le encontraron armas de fuego, las cuales tenía listas para ser disparadas.

    En tanto, la fiscal jefa de Flagrancia Centro Norte, Macarena Cañas, detalló que “no tenemos antecedentes respecto de él, por cuanto tiene un ingreso irregular a Chile el año pasado, y se autodenuncia en la ciudad de Arica”.

    A su vez, frente a la investigación la fiscal dio a conocer que permitió la incautación de cinco armas de fuego, cargadores extendidos, 50 millones de pesos en efectivo y 2.298 cajetillas de cigarros, equivalentes a cerca de 23 millones de unidades, con un avalúo aproximado de 3.200 millones.

    La fiscal además destacó que la investigación también permitió identificar y congelar el patrimonio de los imputados, incluyendo 11 propiedades, 15 productos bancarios y 15 vehículos.

    Los tres detenidos fueron formalizados por los delitos de contrabando, lavado de activos, infracción a la ley de armas, asociación criminal y falsificación, quedando todos en prisión preventiva.

    Más sobre:CigarrosPDIPolicialIraní

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