“Una avería de puerta” y “falla de sistemas”: la explicación de Metro ante nuevo percance que retrasó frecuencia en tres líneas

Nuevos problemas, nuevos retrasos en hora punta. Metro de Santiago emitió la tarde del lunes un comunicado en donde explicó la ralentización del servicio de trenes en las líneas 1, 2 y 5, señalando que “se debió a una avería de puerta que fue forzada por un pasajero, a lo que se sumó una falla de sistemas”.

La respuesta de la empresa de transportes se da en el marco del incidente que tuvo más de tres horas con retraso en la frecuencia de trenes en Línea 1, más de cinco horas en Línea 2, mientras que Línea 5 se mantuvo así durante la mayor parte de la jornada y recién volvió a la normalidad pasadas las 17 horas.

“Más del 60% de las interrupciones del servicio en la red de Metro se deben a causas externas, como la caída de objetos a las vías, conductas imprudentes o el ingreso de mascotas que afectan la operación”, detallaron desde la empresa.

Añadieron que la falla presentada por el servicio “se debió, justamente, a una avería de puerta que fue forzada por un pasajero, a lo que se sumó una falla de sistemas y la evacuación correspondiente por seguridad, lo que generó un retraso en la oferta” de trenes.

El primer retraso fue reportado a las 7.40 horas con la afectación solo de las líneas 2 y 5. Más tarde, a las 8.07 se sumó la Línea 1. A las 9.08 horas Metro hizo un actualización del estado de la red, dando cuenta que el servicio en las tres líneas se mantenía con retraso.

Recién a las 9.55 horas la empresa informó que Línea 1 tenía la frecuencia de su recorrido normalizada. Y a las 12.40 horas se pudo ver en la redes sociales de Metro una nueva actualización de la información, donde se señalaba que Línea 2 normalizaba su servicio. Sin embargo Línea 5 mantenía el retraso.

Antes de las 18.00 horas, y luego de más de diez horas con el incidente activo, Metro de Santiago informó que el impasse de había superado en su totalidad.

Metro reiteró el llamado a las personas que transitan por las estaciones a cuidar sus pertenencias y actuar con precaución, ya que prevenir estos incidentes contribuye directamente a la seguridad y bienestar de todos los pasajeros.

“En paralelo, Metro ejecuta un exhaustivo programa de mantenimiento preventivo y correctivo en sus sistemas y trenes. Los eventos de origen interno mantienen una tendencia sostenida a la baja respecto de años anteriores, tanto en frecuencia como en impacto, reflejando el trabajo permanente por fortalecer los estándares de confiabilidad y calidad del servicio”, apuntaron desde la empresa de transporte.