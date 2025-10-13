SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Una avería de puerta” y “falla de sistemas”: la explicación de Metro ante nuevo percance que retrasó frecuencia en tres líneas

La línea más afectada fue la 5, que recién poco antes de las 18 horas recuperó su normalidad en la frecuencia de trenes.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Metro de Santiago, imagen referencial. Foto: Aton Chile

Nuevos problemas, nuevos retrasos en hora punta. Metro de Santiago emitió la tarde del lunes un comunicado en donde explicó la ralentización del servicio de trenes en las líneas 1, 2 y 5, señalando que “se debió a una avería de puerta que fue forzada por un pasajero, a lo que se sumó una falla de sistemas”.

La respuesta de la empresa de transportes se da en el marco del incidente que tuvo más de tres horas con retraso en la frecuencia de trenes en Línea 1, más de cinco horas en Línea 2, mientras que Línea 5 se mantuvo así durante la mayor parte de la jornada y recién volvió a la normalidad pasadas las 17 horas.

Más del 60% de las interrupciones del servicio en la red de Metro se deben a causas externas, como la caída de objetos a las vías, conductas imprudentes o el ingreso de mascotas que afectan la operación”, detallaron desde la empresa.

Añadieron que la falla presentada por el servicio “se debió, justamente, a una avería de puerta que fue forzada por un pasajero, a lo que se sumó una falla de sistemas y la evacuación correspondiente por seguridad, lo que generó un retraso en la oferta” de trenes.

El primer retraso fue reportado a las 7.40 horas con la afectación solo de las líneas 2 y 5. Más tarde, a las 8.07 se sumó la Línea 1. A las 9.08 horas Metro hizo un actualización del estado de la red, dando cuenta que el servicio en las tres líneas se mantenía con retraso.

Recién a las 9.55 horas la empresa informó que Línea 1 tenía la frecuencia de su recorrido normalizada. Y a las 12.40 horas se pudo ver en la redes sociales de Metro una nueva actualización de la información, donde se señalaba que Línea 2 normalizaba su servicio. Sin embargo Línea 5 mantenía el retraso.

Antes de las 18.00 horas, y luego de más de diez horas con el incidente activo, Metro de Santiago informó que el impasse de había superado en su totalidad.

Metro reiteró el llamado a las personas que transitan por las estaciones a cuidar sus pertenencias y actuar con precaución, ya que prevenir estos incidentes contribuye directamente a la seguridad y bienestar de todos los pasajeros.

“En paralelo, Metro ejecuta un exhaustivo programa de mantenimiento preventivo y correctivo en sus sistemas y trenes. Los eventos de origen interno mantienen una tendencia sostenida a la baja respecto de años anteriores, tanto en frecuencia como en impacto, reflejando el trabajo permanente por fortalecer los estándares de confiabilidad y calidad del servicio”, apuntaron desde la empresa de transporte.

Más sobre:MetroMetro de SantiagoFallaRetraso en frecuencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”

Enade 2025: este martes Gabriel Boric, la contralora general y los presidenciales están en el foro empresarial

Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Cambio en el comando de Jara: Laura Albornoz y los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans dejan las vocerías

Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

5.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Enade 2025: este martes Gabriel Boric, la contralora general y los presidenciales están en el foro empresarial
Chile

Enade 2025: este martes Gabriel Boric, la contralora general y los presidenciales están en el foro empresarial

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cambio en el comando de Jara: Laura Albornoz y los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans dejan las vocerías

Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos
Negocios

Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos

Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU

Achs invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas
Tendencias

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa
El Deportivo

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa

La polémica, en los descuentos: la mano de Leandro Fernández que Palestino reclamó como penal ante la U

Gustavo Álvarez descarta su salida de la U a Perú tras el triunfo azul sobre Palestino: “Seamos serios”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile
Cultura y entretención

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”
Mundo

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”

Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa