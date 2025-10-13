Metro de Santiago presenta retraso de frecuencia en servicio de trenes en tres líneas

El Metro de Santiago informó que durante la mañana de este lunes las líneas 1, 2 y 5 presentan un retraso en su frecuencia en el servicio de trenes.

Así reportaron desde las 7.40 horas a través sus redes sociales, en donde además, compartieron el justificativo que señala que "Línea 1, Línea 2 y Línea 5 presentaron retraso en su frecuencia, lo que afectó los tiempos de traslado habituales de nuestros pasajeros y pasajeras".

“Nuestro equipo está trabajando para recuperar la frecuencia habitual. Lamentamos las molestias y seguiremos informando”, indicaron desde la empresa.

La última actualización fue a las 9.08 horas, en donde señalaron que se mantiene el retraso en el servicio.