Metro de Santiago presenta retraso de frecuencia en servicio de trenes en tres líneas
El incidente se reportó desde las 7.40 horas a través de sus redes sociales. La empresa dispuso el justificativo
El Metro de Santiago informó que durante la mañana de este lunes las líneas 1, 2 y 5 presentan un retraso en su frecuencia en el servicio de trenes.
Así reportaron desde las 7.40 horas a través sus redes sociales, en donde además, compartieron el justificativo que señala que "Línea 1, Línea 2 y Línea 5 presentaron retraso en su frecuencia, lo que afectó los tiempos de traslado habituales de nuestros pasajeros y pasajeras".
“Nuestro equipo está trabajando para recuperar la frecuencia habitual. Lamentamos las molestias y seguiremos informando”, indicaron desde la empresa.
La última actualización fue a las 9.08 horas, en donde señalaron que se mantiene el retraso en el servicio.
