Universidad de Concepción tendrá su primera rectora en sus 107 años de historia

Las dos candidatas se enfrentarán el 8 de abril en el balotaje. Foto: UdeC.

Con una participación del 93,53% de los 1.469 votantes habilitados para sufragar, las doctoras Jacqueline Sepúlveda y Paulina Rincón obtuvieron la primera y segunda preferencia -con 573 y 437 votos, respectivamente- en las elecciones de este viernes para elegir al nuevo rector de la Universidad de Concepción.

De esta manera, sin importar quien se imponga en el balotaje del próximo 8 de abril, será una mujer la que ocupará el cargo para el período 2026-2030, y se convertirá en la primera rectora del plantel penquista en sus 107 años de historia.

En esta primera vuelta electoral, en tanto, los doctores Jorge Fuentealba y Carlos Von Plessing quedaron en tercer y cuarto lugar de las preferencias, respectivamente.

Según se informó desde la casa de estudios superiores, los resultados oficiales de los comicios serán entregados por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) este sábado 28 de marzo.

Reacciones

Tras el conteo de votos, Jacqueline Sepúlveda manifestó que el resultado es “un mensaje para las futuras generaciones, para todas esas jóvenes que tienen un sueño, que con perseverancia, con trabajo duro, con convicción, se puede conseguir todo”.

“Las mujeres no queremos que nos regalen nada, las mujeres estamos acá porque tenemos todas las capacidades, todas las competencias para ocupar cualquier cargo, y con mayor razón, con mayor orgullo, ser rectora”, relevó.

Por su parte, Paulina Rincón calificó como “un orgullo” ser parte de este momento histórico para la casa de estudios superiores.

“Es un indicio de los tiempos. Atrás quedaron los momentos en que solo los hombres podían ocupar cargos públicos. Hemos avanzado las mujeres en muchas áreas, en Chile y en el mundo. Y, obviamente, nuestra Universidad no estaba exenta de aquello, así es que es una alegría, es un orgullo y también es una gran responsabilidad”, indicó.

En tanto, el actual rector, Carlos Saavedra, realizó un positivo balance del proceso electoral y detalló que junto a su equipo -y tras 8 años a la cabeza del plantel- están realizando un completo proceso para la entrega a la rectoría entrante, que asumirá el 14 de mayo.

“Desde la semana pasada estábamos con todos los equipos haciendo una revisión acerca de las líneas bases del año 2018 y el estado actual de la Universidad. Muy contentos, es realmente notable en cada una de las direcciones, en cada una de las vicerrectorías, observar la transformación que ha tenido nuestra universidad”, relató.

Tras esto, dijo tener “los mejores deseos” para la próxima administración de la UdeC, y que espera que la nueva rectoría “siga esta senda de crecimiento, de posicionamiento, para nuestra universidad”.