Universidades estatales valoran informe de la FNE sobre limitantes a la competencia en mercado de educación superior

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) manifestó su conformidad con las recomendaciones para mejorar la competencia en la educación superior que formuló la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Esto, en relación al informe preliminar del Estudio de Mercado sobre Educación Superior de la FNE que se conoció este jueves y que analizó el segmento de pregrado en el período 2007-2023, considerando a 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

La entidad detectó problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes para los postulantes y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.

Respecto a este último punto, resaltan desde el Cuech, la FNE identificó espacios de mejora a nivel de la normativa que rige la administración y gestión de los planteles estatales, debido a que, según la agencia encargada de defender y promover la libre competencia “están sujetas a algunas inflexibilidades operativas que pueden perjudicar su desempeño”.

El presidente del Cuech y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, señaló que este planteamiento fue especialmente valorado en la organización que integran 18 casas de estudio del país.

“Confirma lo que venimos exponiendo hace años, que las universidades estatales enfrentamos barreras normativas que no tienen las universidades privadas, afectando gravemente la gestión interna de nuestras instituciones y limitando las posibilidades de desarrollarnos dentro del sistema en igualdad de condiciones con los privados", aseguró.

Corrales dijo que “eso explica en gran medida por qué hoy el 75% de los fondos públicos terminan en manos de entidades privadas que crecen sin restricciones”.

En paralelo, afirmó el rector, las universidades públicas deben asumir “la carga de regulaciones arbitrarias” que “condicionan” su desarrollo.

Entre las recomendaciones de la FNE para corregir estas deficiencias regulatorias, está “perfeccionar y profundizar el régimen de tratamiento de derecho público diferenciado para universidades estatales”.

“Si nos van a seguir obligando a competir por recursos públicos a la par con universidades privadas que ven la educación como un espacio de rentabilidad financiera, al menos que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, planteó el presidente del Cuech.

“Esto va de la mano con nuestra demanda de transparencia total para todas las universidades que reciben fondos del Estado de forma directa e indirecta por medio de becas u otros beneficios fiscales”, agregó.