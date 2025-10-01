SUSCRÍBETE
Nacional

Usach anuncia acciones legales y disciplinarias por robos y destrozos en oficina del rector tras protesta estudiantil

Estudiantes vandalizaron la oficina del rector, Rodrigo Vidal, y sustrajeron su mobiliario y otras especies. Un sillón que fue sacado del despacho de la autoridad universitaria apareció publicado en un sitio de ventas por internet a un valor de 100 millones de pesos.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Oficinas fueron vandalizadas durante este martes. Foto: X

Vandalizada terminó la tarde de este martes la oficina del rector de la Universidad de Santiago (Usach), Rodrigo Vidal, luego de que un grupo de sujetos -que serían estudiantes del recinto- irrumpiera en el lugar en el marco de una movilización interna de los alumnos.

Todo comenzó a las 15 horas, durante una protesta pacífica convocada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), cuando, de forma paralela, vándalos -algunos de ellos a rostro cubierto- irrumpieron en la Casa Central de la universidad, realizando destrozos y sustrayendo especies.

En la ocasión, sacaron muebles de la oficina del rector Vidal, uno de los cuales -un sillón- terminó siendo ofrecido en un sitio de ventas por internet con la lectura “Sillón rector Usach”, y a un valor de 100 millones de pesos.

Comunicado de la Usach

Tras esto, las autoridades de la casa de estudios emitieron un comunicado en el que condenaron “de forma categórica” los hechos, los que, aseguraron, “no representan en lo absoluto el espíritu de nuestra comunidad ni de nuestra institución, violentan nuestra tranquilidad y expresan una violencia que no se condice con el proceso democratizador en el que nos encontramos”.

Por esta razón, indicaron, presentarán las acciones judiciales correspondientes ante el Ministerio Público y ante los Tribunales de Justicia, además de iniciar procedimientos disciplinarios contra quienes resulten responsables.

“No permitiremos que una minoría violenta intimide a quienes trabajan y estudian con dedicación por el desarrollo de nuestra Universidad ni que se ponga en riesgo la integridad de los miembros de nuestra comunidad, todos los cuales tienen el derecho a desempeñar sus funciones y desarrollar su vida universitaria con seguridad”, señalaron en una misiva las autoridades encabezadas por el propio rector Vidal.

Tras destacar que en la casa de estudios “no hay cabida para la violencia de ningún tipo”, los signatarios del documento informaron la suspensión de todas las actividades presenciales en el campus para este miércoles 1 de octubre. Asimismo, indicaron que los funcionarios realizarán teletrabajo y teledocencia durante la jornada y que “cada autoridad coordinará las medidas internas propias de su unidad”.

Finalmente, indicaron que se mantendrán de forma presencial algunas actividades que por su naturaleza no pueden ser suspendidas o llevadas a virtualidad.

Foto: X.
Usach anuncia acciones legales y disciplinarias por robos y destrozos en oficina del rector tras protesta estudiantil
Usach anuncia acciones legales y disciplinarias por robos y destrozos en oficina del rector tras protesta estudiantil

