Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo

La madrugada de este jueves se registró un violento turbazo en la comuna de Lampa, en el sector norte de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasadas las 3.00 de la madrugada, cuando alrededor de cuatro sujetos movilizados en un vehículo tipo Sedán, se bajaron del auto e ingresaron al domicilio ubicado en el sector de Valle Grande.

El inspector Nicolás Boza, de la Brigada de Robos Suro de la PDI, explicó que los antisociales “habrían hecho ingreso al inmueble forzando la puerta de acceso principal de la reja perimetral, para posteriormente forzar la puerta principal que da acceso a las dependencias”.

Una vez dentro de la casa, se dirigieron al dormitorio principal, donde el propietario estaba durmiendo. Allí los delincuentes lo amenazaron con armas de fuego.

“ Fue intimidado con armas de fuego del tipo pistola, obligándolo a permanecer en su habitación , mientras los demás sujetos registraban las demás dependencias”, señaló la autoridad policial, recalcando que el hombre no fue herido.

El dueño de casa permanecía solo en el inmueble, puesto que la tarde del día anterior había vuelvo al domicilio tras sus vacaciones de verano, mientras que el resto de su familia sigue en la playa.

En ese contexto, un par de antisociales lo retuvieron mientras el resto se dedicó a robar “equipos electrónicos, joyas y además un vehículo que se encontraba estacionado en el jardín del inmueble”, indicó el inspector Boza.

Según expresó el dueño de casa a diversos medios, él sospecharía que los antisociales llevaban observando hace días el vehículo que estaba estacionado al interior de la propiedad, mientras la familia no estaba en el domicilio.

Al huir los delincuentes chocaron el portón de la casa, ocasionando daños materiales.

De momento, equipos de la PDI se encuentran periciando las cámaras de seguridad del sector y analizando los daños para tener un avalúo del robo.