SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La madrugada de este jueves se registró un violento turbazo en la comuna de Lampa, en el sector norte de la Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió pasadas las 3.00 de la madrugada, cuando alrededor de cuatro sujetos movilizados en un vehículo tipo Sedán, se bajaron del auto e ingresaron al domicilio ubicado en el sector de Valle Grande.

    El inspector Nicolás Boza, de la Brigada de Robos Suro de la PDI, explicó que los antisociales “habrían hecho ingreso al inmueble forzando la puerta de acceso principal de la reja perimetral, para posteriormente forzar la puerta principal que da acceso a las dependencias”.

    Una vez dentro de la casa, se dirigieron al dormitorio principal, donde el propietario estaba durmiendo. Allí los delincuentes lo amenazaron con armas de fuego.

    Fue intimidado con armas de fuego del tipo pistola, obligándolo a permanecer en su habitación, mientras los demás sujetos registraban las demás dependencias”, señaló la autoridad policial, recalcando que el hombre no fue herido.

    El dueño de casa permanecía solo en el inmueble, puesto que la tarde del día anterior había vuelvo al domicilio tras sus vacaciones de verano, mientras que el resto de su familia sigue en la playa.

    En ese contexto, un par de antisociales lo retuvieron mientras el resto se dedicó a robar “equipos electrónicos, joyas y además un vehículo que se encontraba estacionado en el jardín del inmueble”, indicó el inspector Boza.

    Según expresó el dueño de casa a diversos medios, él sospecharía que los antisociales llevaban observando hace días el vehículo que estaba estacionado al interior de la propiedad, mientras la familia no estaba en el domicilio.

    Al huir los delincuentes chocaron el portón de la casa, ocasionando daños materiales.

    De momento, equipos de la PDI se encuentran periciando las cámaras de seguridad del sector y analizando los daños para tener un avalúo del robo.

    Más sobre:PolicialLampa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    Lo más leído

    1.
    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    2.
    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    3.
    Fiscalía acusa golpe tras revés en caso ProCultura y apunta a “exceso de garantismo de juez”

    Fiscalía acusa golpe tras revés en caso ProCultura y apunta a “exceso de garantismo de juez”

    4.
    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”

    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”

    5.
    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    Cathy Barriga y “Capitán Yáber para mujeres” en San Joaquín: “Me parece justo por la igualdad y equidad de género”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo
    Chile

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM
    Negocios

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump
    Tendencias

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico
    El Deportivo

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    La nueva fecha que se evalúa para reprogramar el partido entre Huachipato y la U en Talcahuano

    Pablo Mouche le responde con dureza a Daniel Morón: “Defiendes a los barrabravas y le mientes a la gente de Colo Colo”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro
    Cultura y entretención

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales
    Mundo

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió